Rendkívüli

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Gustavo Petrokolumbiai elnökDonald Trumpvízum

Kemény üzenetet küldött Amerikának a kolumbiai elnök

A nemzetközi jog megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat Gustavo Petro kolumbiai elnök, miután Washington visszavonta beutazási vízumát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 12:49
Donald Trump amerikai elnök, és Gustavo Petro kolumbiai elnök Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Már nincs amerikai vízumom. Nem érdekel. Nincs is rá szükségem, mert nemcsak kolumbiai, hanem európai állampolgár is vagyok, és szabad embernek tartom magam a világban” – írta a közösségi médiában Gustavo Petro kolumbiai elnök. „A népirtás elítéléséért való vízummegvonás azt mutatja, hogy az Egyesült Államok már nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot” – fogalmazott Petro.

Gustavo Petro kolumbiai elnök vízumát megvonták (Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP)
Gustavo Petro kolumbiai elnök vízumát megvonták (Fotó: AFP/Leonardo Munoz)

A kolumbiai külügyminisztérium szombati közleményében kifogásolta, hogy a vízumot diplomáciai eszközként használják, és úgy fogalmazott: ez szembemegy az ENSZ alapelveivel. A tárca szerint a világszervezetnek fontolóra kellene vennie, hogy semleges országban rendezze meg közgyűlését.

Petro pénteken New Yorkban, az ENSZ székháza előtt szólalt fel egy palesztinpárti demonstráción, ahol egy globális fegyveres erő létrehozását sürgette a palesztinok felszabadítására,

 valamint felszólította az amerikai katonákat, hogy tagadják meg Donald Trump elnök parancsait.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök, és Gustavo Petro kolumbiai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu