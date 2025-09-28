Kemény üzenetet küldött Amerikának a kolumbiai elnök

A kolumbiai külügyminisztérium szombati közleményében kifogásolta, hogy a vízumot diplomáciai eszközként használják, és úgy fogalmazott: ez szembemegy az ENSZ alapelveivel. A tárca szerint a világszervezetnek fontolóra kellene vennie, hogy semleges országban rendezze meg közgyűlését.

Colombia President Gustavo Petro:



"There is total immunity for presidents attending the Assembly, and the U.S. government cannot condition the opinion of the U.S.



The fact that the Palestinian Authority was not allowed entry and that my visa was revoked for asking the U.S. and… pic.twitter.com/S7DgWnj9wi — MenchOsint (@MenchOsint) September 27, 2025

Petro pénteken New Yorkban, az ENSZ székháza előtt szólalt fel egy palesztinpárti demonstráción, ahol egy globális fegyveres erő létrehozását sürgette a palesztinok felszabadítására,

valamint felszólította az amerikai katonákat, hogy tagadják meg Donald Trump elnök parancsait.