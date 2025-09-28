„Már nincs amerikai vízumom. Nem érdekel. Nincs is rá szükségem, mert nemcsak kolumbiai, hanem európai állampolgár is vagyok, és szabad embernek tartom magam a világban” – írta a közösségi médiában Gustavo Petro kolumbiai elnök. „A népirtás elítéléséért való vízummegvonás azt mutatja, hogy az Egyesült Államok már nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot” – fogalmazott Petro.
Kemény üzenetet küldött Amerikának a kolumbiai elnök
A nemzetközi jog megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat Gustavo Petro kolumbiai elnök, miután Washington visszavonta beutazási vízumát.
A kolumbiai külügyminisztérium szombati közleményében kifogásolta, hogy a vízumot diplomáciai eszközként használják, és úgy fogalmazott: ez szembemegy az ENSZ alapelveivel. A tárca szerint a világszervezetnek fontolóra kellene vennie, hogy semleges országban rendezze meg közgyűlését.
Petro pénteken New Yorkban, az ENSZ székháza előtt szólalt fel egy palesztinpárti demonstráción, ahol egy globális fegyveres erő létrehozását sürgette a palesztinok felszabadítására,
valamint felszólította az amerikai katonákat, hogy tagadják meg Donald Trump elnök parancsait.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök, és Gustavo Petro kolumbiai elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tragédia Indiában: újabb megrázó részletek + videó
A tragédia kivizsgálására vizsgálóbizottság alakult.
Hatalmas tüntetés volt Argentínában
Buenos Airesben ezrek követelnek igazságot fiatal nők meggyilkolása miatt.
Irán ultimátumot küldött az ENSZ-nek
Irán soha nem fog engedni a nemzetközi nyomásnak, a választás világos: eszkaláció vagy diplomácia.
Katonai akciót hagyott jóvá Donald Trump
Donald Trump elrendelte csapatok küldését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tragédia Indiában: újabb megrázó részletek + videó
A tragédia kivizsgálására vizsgálóbizottság alakult.
Hatalmas tüntetés volt Argentínában
Buenos Airesben ezrek követelnek igazságot fiatal nők meggyilkolása miatt.
Irán ultimátumot küldött az ENSZ-nek
Irán soha nem fog engedni a nemzetközi nyomásnak, a választás világos: eszkaláció vagy diplomácia.
Katonai akciót hagyott jóvá Donald Trump
Donald Trump elrendelte csapatok küldését.