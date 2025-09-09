A Koránra esküdött, most Nagy-Britannia belügyminisztere lett

Az új belügyminiszter a 2024-es választások után igazságügyi miniszterként már letette esküjét a Koránra, most pedig belügyminiszterként tette ugyanezt.

Shabana Mahmood igazságügyi miniszter Yvette Coopert követi a belügyminiszteri poszton (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Kijelentései szerint hitét „mindenek felett” állónak tartja, és az vezérli politikai pályafutásában is. Kritikusai szerint veszélyes kísérlet rábízni a brit belbiztonság, a rendfenntartás és a bevándorlás kezelését valakire, aki nyíltan vallási meggyőződését helyezi középpontba, írja az Exxpress.

Kétes kapcsolatok, aggódó zsidó közösség

Mahmood múltja több vitás ügyet is tartalmaz. Korábban részt vett Izrael-ellenes tüntetéseken, a BDS-mozgalom (Boykott, Desinvestition, Sanktionen) rendezvényein, amelyet több európai országban antiszemitának minősítettek. 2014-ben például egy birminghami szupermarketet is blokád alá vont, mert izraeli termékeket árusított. Két éve pedig ellenezte azt a törvényjavaslatot, amely megtiltotta volna brit közintézményeknek az Izrael elleni bojkottot.

A brit zsidó közösségben emiatt sokan attól tartanak, hogy Mahmood előretörése hosszú távon a szigetország Izraelhez fűződő hagyományosan szoros kapcsolatát gyengítheti.