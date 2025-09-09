KoránNagy-Britanniapolitikanemzetbiztonságbelügyminiszteraggodalom

A Koránra esküdött, most Nagy-Britannia belügyminisztere lett

Az Egyesült Királyságban a nemzetbiztonság szempontjából egyik legérzékenyebb tárcát, a belügyminisztériumot immár egy muszlim politikus vezeti. Shabana Mahmood, a pakisztáni bevándorlók gyermekeként született politikusnő nem titkolja: életének minden döntésében a Korán iránymutatása a meghatározó.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 09. 09. 16:03
Shabana Mahmood brit belügyminiszter Fotó: Marcin Nowak Forrás: Anadolu/AFP
Az új belügyminiszter a 2024-es választások után igazságügyi miniszterként már letette esküjét a Koránra, most pedig belügyminiszterként tette ugyanezt. 

Korán
Shabana Mahmood igazságügyi miniszter Yvette Coopert követi a belügyminiszteri poszton (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Kijelentései szerint hitét „mindenek felett” állónak tartja, és az vezérli politikai pályafutásában is. Kritikusai szerint veszélyes kísérlet rábízni a brit belbiztonság, a rendfenntartás és a bevándorlás kezelését valakire, aki nyíltan vallási meggyőződését helyezi középpontba, írja az Exxpress.

Kétes kapcsolatok, aggódó zsidó közösség

Mahmood múltja több vitás ügyet is tartalmaz. Korábban részt vett Izrael-ellenes tüntetéseken, a BDS-mozgalom (Boykott, Desinvestition, Sanktionen) rendezvényein, amelyet több európai országban antiszemitának minősítettek. 2014-ben például egy birminghami szupermarketet is blokád alá vont, mert izraeli termékeket árusított. Két éve pedig ellenezte azt a törvényjavaslatot, amely megtiltotta volna brit közintézményeknek az Izrael elleni bojkottot.

A brit zsidó közösségben emiatt sokan attól tartanak, hogy Mahmood előretörése hosszú távon a szigetország Izraelhez fűződő hagyományosan szoros kapcsolatát gyengítheti.

Mahmood London muszlim polgármesterével, Khannal (Forrás: Facebook)

A Korán a legfontosabb

Érdekes módon Mahmood több kérdésben közelebb áll a keresztény–konzervatív állásponthoz. Elutasította az eutanáziát, és kiállt J. K. Rowling mellett a biológiai nemek kérdésében, mondván: „a nem valóságos és megváltoztathatatlan”. Ezek miatt időnként keresztény körökből is támogatást kapott.

A brit sajtóban már most felmerült, hogy Mahmood akár a Munkáspárt jövőbeni vezetője is lehet. A Guardian például „pragmatikus, a kor szavát érző politikusként” jellemezte.

Mindeközben viszont sokan attól tartanak, hogy az Egyesült Királyságban új korszak kezdődhet amikor a nemzeti biztonság egyik legfontosabb pozícióját olyan politikus tölti be, akinek nem a brit alkotmány, hanem a Korán jelenti az elsődleges zsinórmértéket.

Borítókép: Shabana Mahmood brit belügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP/Marcin Nowak) 

