Moldova

Megőrizte parlamenti többségét a kormánypárt Moldovában

Moldovában a választási részvétel 52 százalékos volt, magasabb a 2021-es 48 százaléknál. A kormánypárt stabilan megőrizte parlamenti többségét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 8:45
Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
Megőrizte parlamenti többségét a Moldovai Köztársaságban vasárnap tartott parlamenti választásokon a Maria Sandu elnök által vezetett és az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS). A kormánypárt 49,8 százalékot ért el. 

A kormánypárt győzött
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A központi választási bizottság éjjel a honlapján közölte, hogy a szavazatok szinte teljes összeszámlálása után a PAS 49,8 százalékot ért el. A második helyen 24,4 százalékkal a Patrióta Választási Blokk (Blocul Electoral Patriotic, BEP) végzett Igor Dodon volt elnök vezetésével.

A PAS és a BEP mellett a 2025-ben alapított „Alternativa” (Blocul electoral „Alternativa”, BEA) nyolc százalékkal és a Partei Nostru (PN) 6,2 százalékkal, valamint a Romániával való egyesülés céljából alapított PPDA (Partidul Politic Democraţia Acasă) Demokratikus Otthon Párt 5,6 százalékkal jutott be a 101 tagú parlamentbe.

A PAS 55 helyet szerzett meg a parlamentben, nyolc hellyel kevesebbet, mint 2021-ben. A BEP képviselőinek száma hattal 26-ra csökkent. Az Alternativa nyolc képviselővel jutott be a parlamentbe, a PN és a PPDA pedig 6-6 helyet szerzett meg.

A választási részvétel 52 százalékos volt, magasabb a 2021-es 48 százaléknál.

Borítókép: Szavazásra felhívó plakát (Fotó: AFP)

