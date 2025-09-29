Megőrizte parlamenti többségét a kormánypárt Moldovában

A PAS és a BEP mellett a 2025-ben alapított „Alternativa” (Blocul electoral „Alternativa”, BEA) nyolc százalékkal és a Partei Nostru (PN) 6,2 százalékkal, valamint a Romániával való egyesülés céljából alapított PPDA (Partidul Politic Democraţia Acasă) Demokratikus Otthon Párt 5,6 százalékkal jutott be a 101 tagú parlamentbe.

A PAS 55 helyet szerzett meg a parlamentben, nyolc hellyel kevesebbet, mint 2021-ben. A BEP képviselőinek száma hattal 26-ra csökkent. Az Alternativa nyolc képviselővel jutott be a parlamentbe, a PN és a PPDA pedig 6-6 helyet szerzett meg.

A választási részvétel 52 százalékos volt, magasabb a 2021-es 48 százaléknál.

Borítókép: Szavazásra felhívó plakát (Fotó: AFP)