LavrovOroszországENSZamerikaikétoldalú tárgyalásMarco Rubio

Lavrov az amerikai külügyminiszterrel tárgyalhat

Az ENSZ közgyűlésének következő ülésszakán Szergej Lavrov orosz külügyminiszter rendkívül sűrű diplomáciai programmal vesz részt New Yorkban – közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. Mint elmondta, több tucat találkozót készítenek elő, köztük olyanokat is, amelyekre amerikai partnerekkel kerülhet sor.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 22. 15:17
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatót tart az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésének 79. ülésszakán az ENSZ New York-i székházában Fotó: Bryan R. Smith Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz szóvivőt a RIA Novosztyi kérdezte arról, vajon sor kerülhet-e a Lavrov–Rubio-találkozóra, vagyis az orosz és az amerikai külügyminiszter Marco Rubio személyes egyeztetésére.

Lavrov
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Selcuk Acar)

Marija Zaharova válasza szerint az előkészületek zajlanak, és semmilyen lehetőséget nem zárnak ki.

Diplomáciai „forró ősz”

A mostani közgyűlés kiemelt jelentőségű lehet, hiszen a világpolitika számos válságpontja – a közel-keleti háború, az ukrajnai konfliktus, valamint a globális energiapiaci feszültségek – egyszerre uralják a nemzetközi napirendet. 

A Lavrov vezette orosz delegáció különösen aktív, tekintettel a Washington és Moszkva közötti elhidegült kapcsolatokra.

Az orosz diplomácia vezetője korábban úgy fogalmazott: Moszkva minden csatornán – a legmagasabb szinten is – nyitott a párbeszédre az Egyesült Államokkal, és látja, hogy erre Washington is hajlandó. Lavrov szerint Trump csalódottsága a rendezés lassúsága miatt részben abból fakad, hogy ő a gyors megoldásokat részesíti előnyben.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (L) and US Secretary of State Marco Rubio chat while waiting for US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin's joint press conference after participating in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (balra) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter beszélgetnek (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Lavrov nyitott a tárgyalásra

Orosz részről nem titkolják: minden találkozót pragmatikus módon közelítenek meg a kölcsönös érdekek mentén.

Zaharova hangsúlyozta, hogy „mint minden évben, idén is számos találkozót tervezünk, különféle kontinensekről érkező partnerekkel”.

A Lavrov–Rubio-találkozó egyelőre nyitott kérdés, de már a lehetősége is jelzi, hogy az amerikai és az orosz diplomáciai csatornák – a feszültségek ellenére – továbbra is nyitva vannak.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatót tart az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésének 79. ülésszakán az ENSZ New York-i székházában (Fotó: AFP/Bryan R. Smith)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu