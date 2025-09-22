Lavrov az amerikai külügyminiszterrel tárgyalhat

Az orosz szóvivőt a RIA Novosztyi kérdezte arról, vajon sor kerülhet-e a Lavrov–Rubio-találkozóra, vagyis az orosz és az amerikai külügyminiszter Marco Rubio személyes egyeztetésére.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Selcuk Acar)

Marija Zaharova válasza szerint az előkészületek zajlanak, és semmilyen lehetőséget nem zárnak ki.

Diplomáciai „forró ősz”

A mostani közgyűlés kiemelt jelentőségű lehet, hiszen a világpolitika számos válságpontja – a közel-keleti háború, az ukrajnai konfliktus, valamint a globális energiapiaci feszültségek – egyszerre uralják a nemzetközi napirendet.

A Lavrov vezette orosz delegáció különösen aktív, tekintettel a Washington és Moszkva közötti elhidegült kapcsolatokra.

Az orosz diplomácia vezetője korábban úgy fogalmazott: Moszkva minden csatornán – a legmagasabb szinten is – nyitott a párbeszédre az Egyesült Államokkal, és látja, hogy erre Washington is hajlandó. Lavrov szerint Trump csalódottsága a rendezés lassúsága miatt részben abból fakad, hogy ő a gyors megoldásokat részesíti előnyben.