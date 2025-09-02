vérrögdiákokostelefonmunkakórházmobilhasználat

Egy diák olyan dolog miatt bénult le, amit minden fiatal csinál

Egy 19 éves diák lebénult a túl sok mobilhasználat és a megerőltető nyári munka miatt. A folyamatos görnyedés következtében vérrög alakult ki a gerincében, ami nyomást gyakorolt a gerincvelőre. A lebénult fiút azonnal műteni kellett – jók ez esélyei arra, hogy helyrejön.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 12:37
Egy kínai diák súlyos árat fizetett a folyamatos görnyedésért Fotó: MAX SLOVENCIK Forrás: APA-PictureDesk
Kínában egy diák lebénult, amihez két ártalmatlannak tűnő dolog együttesen járult hozzá. Egyrészt a megterhelő nyári munka miatt történt a baj, másrészt azért, mert túl sokat nyomkodta a mobilját – ami az egészségébe került – írja a Lenta.

A túl sok görnyedés miatt lebénult egy kínai diák
A túl sok görnyedés miatt lebénult egy kínai diák (Fotó: APA/Max Slovencik)

A lebénult fiút azonnal megműtötték – így jók az esélyei

A 19 éves diák, Hsziao Tung évek óta a telefon fölé görnyedve töltötte szabadidejét: sokat játszott videójátékokkal és gyakran böngészett a közösségi oldalakon. Az amúgy sem túl rózsás egészségi állapotát tovább rontotta a nyári munkája is: mosogatott és asztalokat törölt le, amihez szintén folyamatosan hajolgatnia kellett. 

Először zsibbadást kezdett érezni a nyakában, a karjaiban és a lábaiban. Július 30-án pedig arra ébredt, hogy nem érzi a teste alsó részét, és nem tudja mozgatni a lábait. 

A diákot azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy a nyaki gerincszakaszán vérrög alakult ki, amelyet egy ér repedése okozott a gyakori fejhajtás miatt. A vérrög nyomást gyakorolt a gerincvelőjére, ami bénuláshoz vezetett. A műtét során az orvosok eltávolították a vérrögöt. Jelenleg Hsziao Tung lábadozik, és várhatóan hamarosan visszanyeri teste feletti irányítást.

Korábban írtunk róla, hogy a szakértő szerint, ha hosszú életre vágyik, csak ennyit kell mozognia hozzá. A rendszeres testmozgással kapcsolatban az elmúlt évtizedek nagy epidemiológiai és klinikai vizsgálatai elegendő bizonyítékát adták annak, hogy hatékonyan alkalmazható nem csupán a betegségek megelőzésében, de a terápia részeként, akár krónikus betegeknél is.

Borítókép: Egy kínai diák súlyos árat fizetett a folyamatos görnyedésért (Fotó: AFP)

