Egy diák olyan dolog miatt bénult le, amit minden fiatal csinál

Kínában egy diák lebénult, amihez két ártalmatlannak tűnő dolog együttesen járult hozzá. Egyrészt a megterhelő nyári munka miatt történt a baj, másrészt azért, mert túl sokat nyomkodta a mobilját – ami az egészségébe került – írja a Lenta.

A túl sok görnyedés miatt lebénult egy kínai diák (Fotó: APA/Max Slovencik)

A lebénult fiút azonnal megműtötték – így jók az esélyei

A 19 éves diák, Hsziao Tung évek óta a telefon fölé görnyedve töltötte szabadidejét: sokat játszott videójátékokkal és gyakran böngészett a közösségi oldalakon. Az amúgy sem túl rózsás egészségi állapotát tovább rontotta a nyári munkája is: mosogatott és asztalokat törölt le, amihez szintén folyamatosan hajolgatnia kellett.

Először zsibbadást kezdett érezni a nyakában, a karjaiban és a lábaiban. Július 30-án pedig arra ébredt, hogy nem érzi a teste alsó részét, és nem tudja mozgatni a lábait.

A diákot azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy a nyaki gerincszakaszán vérrög alakult ki, amelyet egy ér repedése okozott a gyakori fejhajtás miatt. A vérrög nyomást gyakorolt a gerincvelőjére, ami bénuláshoz vezetett. A műtét során az orvosok eltávolították a vérrögöt. Jelenleg Hsziao Tung lábadozik, és várhatóan hamarosan visszanyeri teste feletti irányítást.

Borítókép: Egy kínai diák súlyos árat fizetett a folyamatos görnyedésért (Fotó: AFP)