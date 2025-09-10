Rendkívüli

Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Európai NéppártháborúUrsula von der LeyenManfred Weber

Nem létezik nemzeti szuverenitás Manfred Weber szerint

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésen beszédében a gazdasági, kereskedelmi és biztonsági kérdésekre helyezte a hangsúlyt. Kiemelte a Mercosur-egyezmény, az Egyesült Államokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatok, valamint a belső piac megerősítésének jelentőségét, ugyanakkor bírálta a szocialista pártok álláspontját. Weber úgy véli, hogy Európának határozott lépésekre van szüksége, és a nemzeti szuverenitás nem lehet akadálya a közös európai cselekvésnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 21:27
(Balról jobbra) Wopke Hoekstra, Manfred Weber, az Európai Kereszténydemokraták frakcióvezetője, Hugo de Jonge, Jan Peter Balkenende és a pártelnök, Jean Wiertz a CDA pártkonferenciáján. A találkozó során a jelöltlistát és a parlamenti választásokra vonatkozó választási programot szavazták meg Rotterdamban, Hollandiában, 2025. szeptember 6-án Fotó: REMKO DE WAAL Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az az elképzelés, hogy létezik nemzeti függetlenség, egy Patyomkin-falu. Nem valóságos” – magyarázta Strasbourgban Manfred Weber

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke 
Fotó: ANP MAG

Az unió éves helyzetértékelésében Ursula von der Leyen a háború, az emelkedő megélhetési költségek és a technológiai kihívások kezelésére fókuszált. Az Európai Bizottság elnökét Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője követte felszólalásával.

„Tisztelt bizottsági elnök asszony! – kezdte felszólalását Weber.

Nem volt könnyű nyár Európa számára, Alaszka és Gáza, valamint az amerikai kereskedelmi megállapodás megosztotta a kontinens politikai közösségét.

Weber kiemelte, hogy a bizottság és a tanács munkája fontos, és a bizalmat meg kell őrizni: „Én másképp járok el, csak akkor működik mindez, ha a bizalmat megőrizzük. Bukarestben szavaztunk, megnyertük a választásokat. A bizottság most teljesít: védelmi program, 18 szankciós csomag, tunéziai megállapodás.” A határok védelmét is szóba hozta: 

Görögország, Lengyelország védi a határainkat, az illegális migrációt sikerült csökkenteni hat százalékkal. Nem tökéletes, de a munka beindult, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a munkájáért.

Weber a politikai támadásokról is beszélt: „Támadás ér bennünket a baloldalról, a jobboldalról, a szélsőjobboldalról, hogy mi túl baloldaliak vagy túl jobboldaliak vagyunk, de továbbra is elszántan fogunk teljesíteni.”

A kereskedelem és a munkahelyek védelme szintén kulcskérdés: „A kereskedelmi megállapodást Amerikával támogatni fogjuk. Tehát nem örülök, nem szeretnék ötvenszázalékos vámtarifákat. Hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor Kína karjaiba hajtjuk ezeket az államokat.”

Weber említést tett a munkahelyek védelméről és a környezetvédelmi célokról is: 

Tavaly körülbelül 19 ezer munkahelyet vesztettünk el az európai gépjárműgyártásban. Mi néppártként a szakszervezetekkel, a cégek igazgatóival beszélünk, és mindannyian azt mondják, hogy ambiciózus, de realista megközelítésre van szükség.

A belső piac és a digitális beruházások fontosságát is hangsúlyozta: „Erősebb belső piac, több befektetés, több digitális lépés. Mindannyian elfogadtuk a Draghi-jelentést, és Draghi most azt kérdezi, hogy mire várnak?”

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.