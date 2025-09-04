UkrajnabővítésEurópai Unió

Marta Kos szerint csak Ukrajna integrációja garantálhatja a kontinens biztonságát

Az EU bővítésért felelős biztosa szerint nincs visszaút. Marta Kos szerint csak Ukrajna integrációja biztosíthatja a kontinens biztonságát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 14:43
Fotó: EMIL NICOLAI HELMS Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU bővítési biztosa, Marta Kos megerősítette, hogy Ukrajna EU-tagság felé vezető útja visszafordíthatatlan, és nem lehet része semmilyen, Oroszországgal kötendő tűzszüneti tárgyalásnak – írja az Origo.

Marta Kos szerint Ukrajna mindenképp tagja lesz az uniónak
Marta Kos szerint Ukrajna mindenképp tagja lesz az uniónak 
Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A politikus szerint nincs visszaút, hiszen a kontinens biztonságát csak Ukrajna integrációjával lehet biztosítani. 

Kos Ukrajna korrupcióellenes reformjaival kapcsolatos aggályaival is foglalkozott és jelentős előrelépésekről beszélt, ugyanakkor megjegyezte, hogy további lépésekre van szükség. Szerinte Ukrajnának és Moldovának együtt kell előrehaladnia a csatlakozási folyamatban. ez egybevág azokkal az információkkal, amelyek szerint hazánkat megpróbálja megkerülni az EU a kérdésben. 

A kiszivárgott tervek alapján a párhuzamosan futó tárgyalások végén Moldova megszavazása esetén a többi tagország kiad majd egy közös nyilatkozatot, hogy Ukrajna is elvégezte ugyanazt a munkát, és csak Magyarország vétója akadályozza a csatlakozást. 

Ugyanakkor Kos kiemelte: bízik abban, hogy az EU továbbra is egységesen fogja támogatni Ukrajna csatlakozását.

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.