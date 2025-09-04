Marta Kos szerint csak Ukrajna integrációja garantálhatja a kontinens biztonságát

Az EU bővítési biztosa, Marta Kos megerősítette, hogy Ukrajna EU-tagság felé vezető útja visszafordíthatatlan, és nem lehet része semmilyen, Oroszországgal kötendő tűzszüneti tárgyalásnak – írja az Origo.

Marta Kos szerint Ukrajna mindenképp tagja lesz az uniónak

A politikus szerint nincs visszaút, hiszen a kontinens biztonságát csak Ukrajna integrációjával lehet biztosítani.

Kos Ukrajna korrupcióellenes reformjaival kapcsolatos aggályaival is foglalkozott és jelentős előrelépésekről beszélt, ugyanakkor megjegyezte, hogy további lépésekre van szükség. Szerinte Ukrajnának és Moldovának együtt kell előrehaladnia a csatlakozási folyamatban. ez egybevág azokkal az információkkal, amelyek szerint hazánkat megpróbálja megkerülni az EU a kérdésben.

A kiszivárgott tervek alapján a párhuzamosan futó tárgyalások végén Moldova megszavazása esetén a többi tagország kiad majd egy közös nyilatkozatot, hogy Ukrajna is elvégezte ugyanazt a munkát, és csak Magyarország vétója akadályozza a csatlakozást.

Ugyanakkor Kos kiemelte: bízik abban, hogy az EU továbbra is egységesen fogja támogatni Ukrajna csatlakozását.

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa (Fotó: AFP)