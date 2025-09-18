Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Megint lövöldözés volt az Egyesült Államokban: három rendőr meghalt

Az FBI is a helyszínre vonult. A fegyveres támadót a rendőrök megölték, kiléte egyelőre ismeretlen. A sebesült rendőröket kezelő kórházban fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

2025. 09. 18.
Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera
Öt rendőrt meglőttek, közülük hárman meghaltak egy lövöldözésben szerdán, Pennsylvania állam York megyéjében – közölte a Fox News. A fegyverest, akinek kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a rendőrség lelőtte – jelentette be Christopher Paris ezredes, a pennsylvaniai állami rendőrség parancsnoka. Hozzátette, hogy a hatóságok tudják, „ki ő és hol dolgozott”, de az indítékról nem nyilatkozott.

Orem, 2025. szeptember 11. Rendőrségi szalag a Utah Valley Egyetem épületegyüttesénél a Utah állambeli Orem városában 2025. szeptember 10-én, miután egy egyetemi rendezvényen lövés érte a 31 éves Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját. Kirk a kórházban belehalt sérülésébe. A támadót egyelőre keresik. MTI/EPA/Marielle Scott
Fotó: MTI/EPA/Marielle Scott

A lövöldözés akkor kezdődött, amikor a rendőrök egy „családi jellegű” ügyben folytattak nyomozást. A két sebesült rendőrt kórházba szállították, állapotuk válságos, de stabil. A kórház közölte, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal (ATF), valamint a pennsylvaniai állami rendőrség is segíti a helyi hatóságok munkáját.

Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy imádkozik minden érintettért:

Ez egy rendkívül tragikus és pusztító nap az egész pennsylvaniai közösség számára

A tragédia mindössze néhány hónappal azután történt, hogy egy szintén York megyei rendőr szolgálatteljesítés közben életét vesztette.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)

