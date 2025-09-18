Megint lövöldözés volt az Egyesült Államokban: három rendőr meghalt

Öt rendőrt meglőttek, közülük hárman meghaltak egy lövöldözésben szerdán, Pennsylvania állam York megyéjében – közölte a Fox News. A fegyverest, akinek kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a rendőrség lelőtte – jelentette be Christopher Paris ezredes, a pennsylvaniai állami rendőrség parancsnoka. Hozzátette, hogy a hatóságok tudják, „ki ő és hol dolgozott”, de az indítékról nem nyilatkozott.

Fotó: MTI/EPA/Marielle Scott

A lövöldözés akkor kezdődött, amikor a rendőrök egy „családi jellegű” ügyben folytattak nyomozást. A két sebesült rendőrt kórházba szállították, állapotuk válságos, de stabil. A kórház közölte, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal (ATF), valamint a pennsylvaniai állami rendőrség is segíti a helyi hatóságok munkáját.

Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy imádkozik minden érintettért:

Ez egy rendkívül tragikus és pusztító nap az egész pennsylvaniai közösség számára

A tragédia mindössze néhány hónappal azután történt, hogy egy szintén York megyei rendőr szolgálatteljesítés közben életét vesztette.