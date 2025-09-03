Menczer Tamás: Ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a közösségi médiában kért segítséget egy kárpátaljai magyar férfi, akinek a rokonát az utcán a toborzóközpont munkatársai vitték magukkal. Az eset Makkosjánosiban, egy kis faluban történt, néhány kilométerre Beregszásztól. Menczer Tamás a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról beszélt, hogy az ukrán katonák, akik agyonverték Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben, utóbb azt állítják, hogy nem verték agyon.

A kör bezárult. Jó napot kívánok! Tehát erre mondtam én (...), erről gondolom azt, hogy nem lehetne egy olyan vizsgálatot lefolytatni, ahol az érintettek nincsenek benne a vizsgálatban?

– tette fel a kérdést.

– A katonák agyonverték, majd a katonák azt mondják, hogy nem mi voltunk, ott sem voltunk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy világos, hogy mi történt. A történéseknek egy időbeli láncolata. Sebestyén Józsefet kényszersorozás során elrabolták, elvitték. Megverték, kórházba került, meghalt. Világos az események egymásutánisága – mondta.

Fölszólítottuk az uniót, hogy van az Európai Uniónak egy szankciós listája, pontosan ilyen eseményekkel kapcsolatban és eseményekre vonatkozóan. Talán fel kellene venni az érintetteket. Brüsszel a füle botját sem mozgatja. Van ez a liberális csend. Liberális kussolás

– jegyezte meg.

Menczer Tamás szerint a szőnyeg alá akarják söpörni az ügyet; az ukránok ugyanezt csinálják, Brüsszel ugyanezt csinálja, azért, hogy ezen az uniós úton tudjanak továbbmenni. – Na de hát hogyan lehetne az Európai Uniónak tagja egy olyan ország, ahol egy embert agyonvernek azért, mert nem akar a háborúban meghalni? Egy ilyen ország nyilvánvalóan nem lehet az unió része – mondta.

