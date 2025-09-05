Deák Dániel a magyarokat ért migráns bűncselekményről posztolt

Migráns elkövetők támadtak magyar turistákra

Az esetről beszámoló hírek szerint két magyar turistát szexuálisan bántalmaztak Paternóban, miután három migráns hátterű férfi fuvarozást ajánlott nekik. Ahelyett azonban, hogy a szállásukra vitték volna a fiatal nőket, egy félreeső helyre kanyarodtak, ahol zaklatni kezdték őket. A két magyar könnyek között került elő, az olasz rendőrség pedig a három marokkói származású elkövetőt elfogta, akik illegálisan tartózkodtak az országban.