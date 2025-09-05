Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán reagált arra a hírre, amely szerint migránsok követtek el erőszakot két magyar turistával szemben Olaszországban. Az elemző kommentár nélkül osztotta meg a tudósítást, ezzel is jelezve, hogy fontosnak tartja a történtekre való figyelemfelhívást.
Deák Dániel a magyarokat ért migráns bűncselekményről posztolt
A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán osztotta meg az olaszországi eset hírét. Deák Dániel a migráns elkövetőkről szóló tudósítást változtatás nélkül tette közzé.
Migráns elkövetők támadtak magyar turistákra
Az esetről beszámoló hírek szerint két magyar turistát szexuálisan bántalmaztak Paternóban, miután három migráns hátterű férfi fuvarozást ajánlott nekik. Ahelyett azonban, hogy a szállásukra vitték volna a fiatal nőket, egy félreeső helyre kanyarodtak, ahol zaklatni kezdték őket. A két magyar könnyek között került elő, az olasz rendőrség pedig a három marokkói származású elkövetőt elfogta, akik illegálisan tartózkodtak az országban.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
