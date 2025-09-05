migránserőszakszexuális bántalmazásDeák Dániel

Deák Dániel a magyarokat ért migráns bűncselekményről posztolt

A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán osztotta meg az olaszországi eset hírét. Deák Dániel a migráns elkövetőkről szóló tudósítást változtatás nélkül tette közzé.

Wiedermann Béla
2025. 09. 05. 18:40
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán reagált arra a hírre, amely szerint migránsok követtek el erőszakot két magyar turistával szemben Olaszországban. Az elemző kommentár nélkül osztotta meg a tudósítást, ezzel is jelezve, hogy fontosnak tartja a történtekre való figyelemfelhívást.

Illusztráció: Olaszországban két magyar turistát támadtak meg migráns elkövetők. Erről a hírről számolt be közösségi oldalán Deák Dániel elemző.
Fotó: AFP
(Fotó: AFP)

Migráns elkövetők támadtak magyar turistákra

Az esetről beszámoló hírek szerint két magyar turistát szexuálisan bántalmaztak Paternóban, miután három migráns hátterű férfi fuvarozást ajánlott nekik. Ahelyett azonban, hogy a szállásukra vitték volna a fiatal nőket, egy félreeső helyre kanyarodtak, ahol zaklatni kezdték őket. A két magyar könnyek között került elő, az olasz rendőrség pedig a három marokkói származású elkövetőt elfogta, akik illegálisan tartózkodtak az országban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

