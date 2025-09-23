migránsPárizsmigrációerőszak

Migránsok támadták meg a Hír TV stábját Párizsban + videó

Egy csoport illegális bevándorló lépett oda a stábhoz, amikor éppen a migrációról forgattak.

Magyar Nemzet
Forrás: Hír Tv2025. 09. 23. 21:36
Fotó: MTI/EPA/Kay Nietfeld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Éppen a migrációs helyzetről forgatott a televízió stábja, amikor az illegális bevándorlók nyíltan rájuk támadtak. A brutális eset jól mutatja a nyugat-európai utcák valóságát, ahol már a sajtó sincs biztonságban – hívta fel a figyelmet a Hír Tv.

Wegscheid, 2015. október 28. Ausztriából érkezett bevándorlók egy átmeneti szállásra mennek a németországi Wegscheid közelében 2015. október 28-án. (MTI/EPA/Armin Weigel)
Fotó: MTI/EPA/Armin Weigel

A stáb éppen Párizs egy olyan részén forgatott, ahol több száz illegális bevándorló él az utcán, mikor megtámadták őket.

A riporter egy férfival beszélgetett, aki arról beszélt, hogy illegálisan érkezett Franciaországba és nem dolgozik, droggal és más „dolgokkal” üzletel azért, hogy a családját eltartsa. Ekkor egy nagyobb migráns társaság odalépett a stábhoz, és elkezdtek ordibálni velük, azt mondták, hogy azon a helyen nem lehet filmezni. A stáb jelezte, hogy megértették, azonban a migránsoknak ennyi nem volt elég.

Az operatőr mögé léptek, és leverték a kamerát a válláról, majd körbevették őket, és üvöltözve elüldözték őket a helyszínről.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Kay Nietfeld)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu