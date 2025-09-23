Migránsok támadták meg a Hír TV stábját Párizsban + videó

Éppen a migrációs helyzetről forgatott a televízió stábja, amikor az illegális bevándorlók nyíltan rájuk támadtak. A brutális eset jól mutatja a nyugat-európai utcák valóságát, ahol már a sajtó sincs biztonságban – hívta fel a figyelmet a Hír Tv.

Fotó: MTI/EPA/Armin Weigel

A stáb éppen Párizs egy olyan részén forgatott, ahol több száz illegális bevándorló él az utcán, mikor megtámadták őket.

A riporter egy férfival beszélgetett, aki arról beszélt, hogy illegálisan érkezett Franciaországba és nem dolgozik, droggal és más „dolgokkal” üzletel azért, hogy a családját eltartsa. Ekkor egy nagyobb migráns társaság odalépett a stábhoz, és elkezdtek ordibálni velük, azt mondták, hogy azon a helyen nem lehet filmezni. A stáb jelezte, hogy megértették, azonban a migránsoknak ennyi nem volt elég.