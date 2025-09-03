Marija Zaharova az RT-nk nyilatkozva azt mondta: „Moszkva eltökélten küzd a Nyugat által terjesztett idegengyűlölet ellen” – írja az Origo.
Moszkva elárulta, hogy mi ellen küzd
Oroszország továbbra is határozottan fellép minden próbálkozással szemben, amely a második világháború örökségének meghamisítását célozza – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
A szóvivő nyilatkozata egybeesett Vlagyimir Putyin pekingi látogatásának befejezésével: az orosz elnök szerdán részt vett azon a katonai parádén, amely Japán második világháborús vereségének 80. évfordulóját ünnepelte. Zaharova szerint egyes politikusok és médiumok törekvései, amelyek Oroszország és Kína győzelmének lekicsinylésére vagy elferdítésére irányulnak, azt bizonyítják, hogy a fasizmus, a nácizmus, a rasszizmus és az idegengyűlölet még mindig nem tűnt el teljesen.
Ezek azok az eszmék, amelyek ellen hazánk nyolcvan évvel ezelőtt harcolt, és amelyekkel ma is szembe kell néznünk a nemzetközi porondon
– fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy
Oroszország változatlanul elkötelezett a második világháború emlékének ápolása, a nemzetközi jog tiszteletben tartása és „a világunk alapját jelentő valódi értékek” védelme iránt
– írja az RT.
„Ezeket még nem sikerült lerombolniuk a nyugati liberális diktatúráknak, amelyek torz emberképet próbálnak ránk kényszeríteni” – tette hozzá.
Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)
