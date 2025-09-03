A szóvivő nyilatkozata egybeesett Vlagyimir Putyin pekingi látogatásának befejezésével: az orosz elnök szerdán részt vett azon a katonai parádén, amely Japán második világháborús vereségének 80. évfordulóját ünnepelte. Zaharova szerint egyes politikusok és médiumok törekvései, amelyek Oroszország és Kína győzelmének lekicsinylésére vagy elferdítésére irányulnak, azt bizonyítják, hogy a fasizmus, a nácizmus, a rasszizmus és az idegengyűlölet még mindig nem tűnt el teljesen.

Ezek azok az eszmék, amelyek ellen hazánk nyolcvan évvel ezelőtt harcolt, és amelyekkel ma is szembe kell néznünk a nemzetközi porondon

– fogalmazott.