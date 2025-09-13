Nacsa Lőrincnemzetpolitikahatártalanul program

Nacsa Lőrinc: idén még többen juthatnak el a külhoni magyarlakta területekre a Határtalanul programmal

Elindult a tanév és már tervezik az osztálykirándulásokat is. Az évek óta nagy sikerrel működő Határtalanul programot idén is meghirdettük. Rekordszámú jelentkező, csaknem kétezer pályázó adta be a programra a jelentkezését, és örömmel jelenthetem, hogy a kormány döntése értelmében minden érvényes pályázat nyertes lesz – jelentette be Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán szombaton.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 13:36
Fotó: MTI/Oláh Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány lehetőséget biztosít arra, hogy idén is több tízezer magyarországi diák, magyarországi fiatal jusson el a külhoni, elcsatolt nemzetrészekhez, építhessen testvériskolai kapcsolatokat, nézhesse meg a kulturális szépségeket, a természeti szépségeket, és élhesse meg a magyar identitást, az összetartozást. 

Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Máthé Zoltán)
Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Sok sikert kívánok az osztálykirándulásokhoz is, élményeket, közösségi élményeket, a magyarság összetartozás élményét éljen meg mindenki. A Határtalanul programot folytatjuk

 – mondta az államtitkár.

Az elmúlt években hatszázezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság – tette hozzá.

Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu