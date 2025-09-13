A kormány lehetőséget biztosít arra, hogy idén is több tízezer magyarországi diák, magyarországi fiatal jusson el a külhoni, elcsatolt nemzetrészekhez, építhessen testvériskolai kapcsolatokat, nézhesse meg a kulturális szépségeket, a természeti szépségeket, és élhesse meg a magyar identitást, az összetartozást.
Nacsa Lőrinc: idén még többen juthatnak el a külhoni magyarlakta területekre a Határtalanul programmal
Elindult a tanév és már tervezik az osztálykirándulásokat is. Az évek óta nagy sikerrel működő Határtalanul programot idén is meghirdettük. Rekordszámú jelentkező, csaknem kétezer pályázó adta be a programra a jelentkezését, és örömmel jelenthetem, hogy a kormány döntése értelmében minden érvényes pályázat nyertes lesz – jelentette be Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán szombaton.
Sok sikert kívánok az osztálykirándulásokhoz is, élményeket, közösségi élményeket, a magyarság összetartozás élményét éljen meg mindenki. A Határtalanul programot folytatjuk
– mondta az államtitkár.
Az elmúlt években hatszázezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság – tette hozzá.
Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI)
