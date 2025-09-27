Nawrocki kemény feltételt szabott az ukrán támogatásokhoz

Az elnök a vétójával „arra kényszerítette a kormányt, hogy csökkentse az ukrán állampolgároknak járó juttatásokat, különösen azok esetében, akik nem dolgoznak Lengyelországban, vagy nem is tartózkodnak ott” – jelentette ki Bogucki. Hozzátette: a jogszabály újabb, az elnök által jóváhagyott változata „tulajdonképpen az Ukrajnából érkező és a lengyel adófizetők kárára történő turizmus végét jelenti”.

A törvény az ukrán állampolgároknak járó egészségügyi ellátásról is szól, amelyet attól tesznek most függővé, hogy fizetnek-e Lengyelországban társadalombiztosítási hozzájárulást.

A jogszabály elfogadására azért volt szükség, mert az ukrán háborús menekültekről szóló jelenlegi előírások csak október elejéig érvényesek. Az új törvény jövő év március 4-ig hosszabbítja meg őket.

A törvény újabban a nem ukrán állampolgárságú külföldieknek folyósítandó szociális juttatásokról is szól, amelyek egy részének kifizetését szintén munkavállaláshoz kötik.

Bogucki bejelentette: Nawrocki hétfőn a szejmben benyújtja még a témába vágó két tervezetét. Az egyik értelmében meghosszabbítanák azt az időszakot, amelynek eltelte szükséges ahhoz, hogy a Lengyelországban élő külföldiek lengyel állampolgárságért folyamodhassanak. A másik tervezet értelmében büntethetővé tennék az ukrán banderista jelképek használatát.

A lengyel elnök aláírta pénteken a lakossági energiadíjak további befagyasztásáról szóló törvényt is. Ennek értelmében az áram ára megawattóránként továbbra is maximum 500 zloty (mintegy 45,9 ezer forint) lesz.

Az árstopot magában foglaló törvény előző változatát Nawrocki augusztus végén szintén megvétózta, mert ezeket az előírásokat a kormánykoalíció a szélerőművek építését liberalizáló törvénybe foglalta bele, az elnök pedig úgy találta: az energiaárakat nem lehet függővé tenni „a lobbisták és egyes politikusok zsarolásától”.

