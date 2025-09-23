A német szövetségi közlekedési miniszter, Patrick Schnieder (CDU) arról beszélt, hogy türelemre van szükség, ha a távolsági vonatok pontosságáról van szó. A közlekedési minisztérium által bemutatott új német vasúti stratégiából kiderül, hogy 2029 végéig legalább 70 százalékos pontosságot akarnak elérni az ICE- és IC-vonatoknál. Valójában azonban a Deutsche Bahn (Németország állami vasúttársasága) évek óta következetesen elmarad saját céljaitól – írja az unian.ua a Spiegelre hivatkozva.
Kiderült, milyen hatalmas baj van a német vasúttal
A német távolsági vonatok több mint egyharmada késett az idei első félévben, a fő ok a túlterhelt és elhanyagolt vasúti hálózat. A német közlekedési miniszter és a német vasút is új célokat tűzött ki a vonatok pontosságának javítására, ám a miniszter szerint ezek a tervek a jelenlegi infrastruktúrával irreálisak. A problémák megoldására nagyszabású korszerűsítést terveznek, miközben a vasút újabb váratlan nehézségekkel szembesül.
Az idei év első felében a távolsági vonatok több mint harmada késett.
A német vasút pontosnak tekinti azokat a járatokat, amelyek legfeljebb öt perc 59 másodperc késéssel érkeznek. Csak hat perc késéstől jelenik meg egy vonat a statisztikákban. A helyi beszámolók szerint a késések magas arányának fő oka a túlterhelt és elhanyagolt vasúti hálózat.
Hatalmas baj van a német vasútvonallal, évekig tart majd helyrehozni
Schnieder elmondta, hogy az új német vasúti stratégia szerint 2029 végére legalább a vonatok hetven százalékának kell jelentős késések nélkül célba érnie. A problémák megoldására 2036-ig több mint negyven forgalmas vasúti útvonal nagyszabású korszerűsítésére fog sor kerülni. A céljuk az, hogy a német vasúti közlekedés újra megbízható legyen. Középtávon a cél a nyolcvanszázalékos pontosság, hosszútávon pedig a legalább kilencvenszázalékos pontosság elérése. Ezzel párhuzamosan a regionális közlekedésben ennek az aránynak stabilan kilencven százalék felett kell lennie.
Eközben a német vasút ambiciózusabb célokat jelölt ki. 2026-ra 70–75 százalékos pontosságot akarnak elérni, 2027-re pedig 75–80 százalékot. A miniszter kritikával illette ezeket a terveket, mivel szerinte irreálisak az elhanyagolt infrastruktúra miatt. Hangsúlyozta, hogy a 90 százalékos pontosság csak a hálózat nagyszabású korszerűsítése után érhető el.
Szeptemberben kiderült, hogy a német vasút előre törölte járatait, hogy javítsa a pontossági statisztikákat.
Ráadásul augusztusban arról számoltak be, hogy a német vasúttal probléma adódott a borzok miatt, amelyek nagymértékben ássák a vasúti pályák alatti nagy alagútrendszereket, ahol élnek, emiatt az útvonalak veszélyessé váltak és évekre lezárásra kerültek.
Augusztusban arról is írtunk, hogy Németországban ismétlődő gyújtogatás okozott fennakadásokat.
Borítókép: Hatalmas baj van a német vasúttal (Fotó: AFP)
