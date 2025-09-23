Kiderült, milyen hatalmas baj van a német vasúttal

Az idei év első felében a távolsági vonatok több mint harmada késett.

A német vasút pontosnak tekinti azokat a járatokat, amelyek legfeljebb öt perc 59 másodperc késéssel érkeznek. Csak hat perc késéstől jelenik meg egy vonat a statisztikákban. A helyi beszámolók szerint a késések magas arányának fő oka a túlterhelt és elhanyagolt vasúti hálózat.

Hatalmas baj van a német vasútvonallal, évekig tart majd helyrehozni

Schnieder elmondta, hogy az új német vasúti stratégia szerint 2029 végére legalább a vonatok hetven százalékának kell jelentős késések nélkül célba érnie. A problémák megoldására 2036-ig több mint negyven forgalmas vasúti útvonal nagyszabású korszerűsítésére fog sor kerülni. A céljuk az, hogy a német vasúti közlekedés újra megbízható legyen. Középtávon a cél a nyolcvanszázalékos pontosság, hosszútávon pedig a legalább kilencvenszázalékos pontosság elérése. Ezzel párhuzamosan a regionális közlekedésben ennek az aránynak stabilan kilencven százalék felett kell lennie.