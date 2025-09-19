Ausztria és Németország, mint migránsbefogadó országok

Németország migrációs politikája

A válság csúcspontja 2015 szeptemberében következett be, amikor a magyar határzár és a Keleti pályaudvarnál lévő események után több tízezren indultak gyalog Ausztria felé. Németország és Ausztria közösen döntött úgy, hogy beengedi a bevándorlókat.

Merkel úgy döntött, beengedi őket, noha a dublini rendelet alapján más EU-országok lettek volna felelősek a kérelmek elbírálásáért.

Németország lehetővé tette, hogy a migránsok előbb belépjenek, és csak később vizsgálják meg kérelmüket.

A kormány sürgősségi szállásokat, egészségügyi ellátást, nyelvi és munkaerőpiaci integrációs programokat indított.

2015-ben csaknem félmillió, 2016-ban pedig további 750 ezer menedékkérelem érkezett, ami komoly terhet rótt az államra. Az akkori belügyminiszter, Thomas de Maiziere utólag elismerte: voltak pillanatok, amikor elvesztették az irányítást. Utódja, Horst Seehofer a helyzetet az igazságtalanság uralmának nevezte.

Merkel döntése megosztotta a politikát és a társadalmat. A Zöldek szerint a kancellár helyesen cselekedett, elkerülve a káoszt és humanitárius katasztrófát. A szociáldemokraták elismerték a döntés erkölcsi súlyát, de több egyeztetést vártak volna az uniós partnerekkel. A jobboldali AfD ezzel szemben a törvények megszegését rótta fel, mondván: ha Németország szigorúbban járt volna el, kevesebben indultak volna útnak, és kevesebb tragédia történt volna a Földközi-tengeren.

A társadalom megosztottságát erősítette, hogy a kancellár nem vázolt részletes cselekvési tervet, így a támogatók és az ellenzők között mély szakadék alakult ki.

A kezdeti „üdvözlő kultúra” 2015 végére megtört. A kölni pályaudvaron szilveszterkor elkövetett tömeges támadások és a menekültszállások elleni erőszakos incidensek felerősítették a félelmeket. Az AfD látványosan megerősödött, és 2017-re a Bundestag legnagyobb ellenzéki erejévé vált. Merkel ugyan kitartott a 2015-ös döntés mellett, de 2016-ban már kijelentette: a hasonló helyzet „nem ismétlődhet meg”. A német kormány szigorúbb menekültpolitikát vezetett be, miközben a balkáni útvonal lezárása is csökkentette az érkezők számát.