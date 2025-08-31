Szembejött a valóság: „Alig beszélnek már németül. Itt mindenki külföldi”

Tíz évvel ezelőtt, miközben Németország több mint egymillió migráns befogadásával küzdött, a kis Altena városa lehetőséget látott arra, hogy a külföldiekkel megállítsa a népességcsökkenést és a gazdasági hanyatlást. Az iparváros 2015-ben országos figyelmet kapott, amikor önként vállalta, hogy 100 bevándorlót fogad be a kötelezőn felül, ezzel Angela Merkel „Wir schaffen das” – „Meg tudjuk csinálni” – ígéretének mintapéldájává vált, írja a Reuters.

Altenában betelt a pohár a külföldiek miatt (Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA)

A város lakói sokan önkéntesként segítettek az új érkezők integrálásában: lakást rendeztek be, adományokat gyűjtöttek, iskolai programokat támogattak. Sok migráns otthonra lelt, munkát talált, és hozzájárult a helyi gazdasághoz. Ugyanakkor többen továbbköltöztek nagyobb városokba, mások a nyelvi és kulturális nehézségekkel küzdöttek, növelve a szociális kiadásokat egy elöregedő városban.