Szembejött a valóság: „Alig beszélnek már németül. Itt mindenki külföldi”

Tíz évvel ezelőtt Altena, egy nyugat-német iparváros úgy látta, a migránsok befogadása megfordíthatja a népesség- és gazdasági hanyatlást. A helyiek most már egyre elégedetlenebbek, a migráció nem oldotta meg a város problémáit, és az AfD támogatottsága nőtt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 22:38
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
Tíz évvel ezelőtt, miközben Németország több mint egymillió migráns befogadásával küzdött, a kis Altena városa lehetőséget látott arra, hogy a külföldiekkel megállítsa a népességcsökkenést és a gazdasági hanyatlást. Az iparváros 2015-ben országos figyelmet kapott, amikor önként vállalta, hogy 100 bevándorlót fogad be a kötelezőn felül, ezzel Angela Merkel „Wir schaffen das” – „Meg tudjuk csinálni” – ígéretének mintapéldájává vált, írja a Reuters.

Altenában betelt a pohár a külföldiek miatt (Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA)

A város lakói sokan önkéntesként segítettek az új érkezők integrálásában: lakást rendeztek be, adományokat gyűjtöttek, iskolai programokat támogattak. Sok migráns otthonra lelt, munkát talált, és hozzájárult a helyi gazdasághoz. Ugyanakkor többen továbbköltöztek nagyobb városokba, mások a nyelvi és kulturális nehézségekkel küzdöttek, növelve a szociális kiadásokat egy elöregedő városban.

Ma azonban a helyiek egy része úgy érzi, hogy a migránsok száma túl magas. „Alig hallani már németet, csak külföldiek vannak” – panaszkodott egy helyi lakos.

 A közelmúltbeli választásokon az AfD, Németország legnagyobb ellenzéki pártja, jelentős támogatást ért el Altenában, főként a megemelkedett megélhetési költségek, a gyenge infrastruktúra és a frusztráció miatt.

A korábbi polgármester, Andreas Hollstein szerint a migráció részben sikeres volt, de nem oldotta meg a város strukturális problémáit. A népesség tovább csökkent, 2024 végére alig haladta meg a 16 600 főt. Hollstein ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Merkel kezdeményezése helyes volt: 

Meg tudjuk csinálni, de a kritikusoknak is igazuk van – Németország nem képes végtelenül befogadni.

 

Altena példája jól mutatja, hogy a migráció önmagában nem képes megoldani egy város gazdasági és demográfiai problémáit. Bár egyes menekültek sikeresen integrálódtak, a helyiek egy része elégedetlen, és a politikai hangulat az AfD javára tolódik.

Borítókép: Egy migráns család Németországban (Fotó: AFP)

