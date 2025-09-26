Rendkívüli

Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

Németország felkészül az űrbeli fenyegetésekre

Németország védelmi minisztere, Boris Pistorius arra figyelmeztetett, hogy országának műholdjait orosz műholdak árnyékolják. A politikus egy berlini űrkonferencián hangsúlyozta: az orosz és kínai műholdak egyre nagyobb kockázatot jelentenek, mivel képesek megzavarni, elvakítani, manipulálni vagy akár megsemmisíteni más műholdakat, és a német hadsereg kommunikációját is fenyegethetik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 17:25
Űrállomás illusztráció Fotó: LI YANCHEN / XINHUA
Németország védelmi minisztere aggodalmát fejezte ki a német fegyveres erők és más szervezetek által használt Intelsat műholdak közelében lévő két Luch/Olymp műhold miatt. Egy berlini űrkonferencián így fogalmazott: „Oroszország és Kína az elmúlt években gyorsan bővítette űrhadviselési képességeit” – írja az Origo.

Németország védelmi minisztere aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország és Kína az elmúlt években rohamosan fejlesztette űrhadviselési képességeit (Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP)
Megzavarhatják a műholdak működését, elvakíthatják, manipulálhatják vagy akár kinetikusan meg is semmisíthetik őket.

Elmondása szerint a német hadsereget már érték zavaró támadások. Az Intelsat egy amerikai–luxemburgi cég, amely több mint 50 műholdat üzemeltet, és amelyeket magáncégek, valamint kormányzati szervek is használnak.

A szóban forgó két orosz műholdat – amelyeket 2014-ben és 2023-ban bocsátottak fel – régóta azzal vádolják, hogy „lófrálnak” és „lehallgatnak” másokat azáltal, hogy a közelükben állnak meg. A francia Aldoria űrstartup arról számolt be, hogy 2024 májusában megfigyeltek egy orosz műholdat, amely „hirtelen közel került” egy másikhoz.

Egy évvel korábban az amerikai Slingshot Aerospace cég „barátságtalan” viselkedésről adott hírt – az egyik műhold olyan mintát mutatott, hogy nem orosz műholdak közelében állt meg.

A geostacionárius műholdak ritkán mozognak, általában éveket töltenek ugyanabban a pozícióban.

A figyelmeztetés egy olyan találgatás közepette hangzott el, miszerint Oroszország állhat a dán repülőterek ezen a héten történt megzavarását okozó drónok mögött.

Ez azután történt, hogy a múlt héten NATO-gépeket riasztottak, miután orosz repülőgépek megsértették az észt légteret. Sean Bell katonai elemző szerint az egyik orosz műhold által megfigyelt legközelebbi megállás körülbelül 10 kilométerre volt – ez űrbeli viszonylatban rendkívül közel van, különösen mivel a műholdak másodpercenként nagyjából 3 kilométeres sebességgel haladnak.

„Időről időre közelebb kerül az egyikhez, majd a másikhoz – szinte teszteli, mennyire tud közel menni” – mondta a Sky Newsnak.

Valóban úgy hangzik, mint a Moonraker, és mindenképpen fenyegetést jelent a katonai kommunikációnkra, valamint potenciálisan az űrbe telepített képességeinkre

 – tette hozzá.

Bell szerint egy másik műhold közelében való működés lehetőséget adhat egy ellenséges államnak a kommunikáció zavarására vagy manipulálására.

„A legtöbb ország felismeri, hogy nem költött eleget az űrkutatásra” – mondta a Sky Newsnak. „Ezért azzal, hogy erre felhívjuk a figyelmet, több forrást biztosíthatunk, hogy többet tegyünk az ügyben.”

A német védelmi miniszter a csütörtöki konferencián bejelentette, hogy az ország a következő öt évben 35 milliárd eurót (30 milliárd fontot) tervez befektetni az űrprogramjaiba.

Pistorius hangsúlyozta, hogy fontos tárgyalásokat folytatni az űrben alkalmazható támadó képességek fejlesztéséről, ami elrettentő erőt jelenthet az ellenséges akciókkal szemben.

Beszéde közben a küldötteknek ezt mondta: „Harminckilenc kínai és orosz felderítő műhold repül felettünk… ezért vigyázzatok, mit mondtok.”

Borítókép: Űrállomás illusztráció (Fotó: AFP)

