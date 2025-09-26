Németország felkészül az űrbeli fenyegetésekre

Megzavarhatják a műholdak működését, elvakíthatják, manipulálhatják vagy akár kinetikusan meg is semmisíthetik őket.

Elmondása szerint a német hadsereget már érték zavaró támadások. Az Intelsat egy amerikai–luxemburgi cég, amely több mint 50 műholdat üzemeltet, és amelyeket magáncégek, valamint kormányzati szervek is használnak.

A szóban forgó két orosz műholdat – amelyeket 2014-ben és 2023-ban bocsátottak fel – régóta azzal vádolják, hogy „lófrálnak” és „lehallgatnak” másokat azáltal, hogy a közelükben állnak meg. A francia Aldoria űrstartup arról számolt be, hogy 2024 májusában megfigyeltek egy orosz műholdat, amely „hirtelen közel került” egy másikhoz.

Egy évvel korábban az amerikai Slingshot Aerospace cég „barátságtalan” viselkedésről adott hírt – az egyik műhold olyan mintát mutatott, hogy nem orosz műholdak közelében állt meg.

A geostacionárius műholdak ritkán mozognak, általában éveket töltenek ugyanabban a pozícióban.

A figyelmeztetés egy olyan találgatás közepette hangzott el, miszerint Oroszország állhat a dán repülőterek ezen a héten történt megzavarását okozó drónok mögött.

Ez azután történt, hogy a múlt héten NATO-gépeket riasztottak, miután orosz repülőgépek megsértették az észt légteret. Sean Bell katonai elemző szerint az egyik orosz műhold által megfigyelt legközelebbi megállás körülbelül 10 kilométerre volt – ez űrbeli viszonylatban rendkívül közel van, különösen mivel a műholdak másodpercenként nagyjából 3 kilométeres sebességgel haladnak.