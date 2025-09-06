TCKrendőrségautóTelegramvideófelvétel

Odessza: ilyen a rendőrség és a TCK összehangolt akciója + videó

Odesszában a TCK és a rendőrség közös akciója során blokkoltak egy járművet, ami megdöbbenést okozott az arra haladó sofőrök körében. A váratlan helyzet következtében több kisebb koccanás is történt – derült ki egy, a Telegramon terjedő videóból.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 16:08
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) emberei járőröznek a városban Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Odessza belvárosában a TCK és a rendőrség együtt blokkoltak egy járművet, aminek következtében több kisebb baleset is történt.

Odessza
Odessza. Fotó: AFP/Oleksandr Gimanov

A helyszínen készített videófelvételek tanúsága szerint az autósok nem számítottak a rendőrségi akcióra, hatalmas pánik tört ki. 

 

Nemrég arról írtunk, hogy megjelent egy videó szintén a Telegramon, amin jól látszik, hogy a TCK egyik járművére az van írva: Vészhelyzeti Szolgálat.

Amint egy taxis a tisztekhez ér, és rájön, kik ülnek a járműben, elkezd visszatolatni. 

Azelőtt előkerült egy harmadik felvétel is, amely szintén rámutat az ukrán hadsereg utánpótlási problémáira és az ukrán kényszersorozások kegyetlenségére. A videó egy fiatal férfi elhurcolását dokumentálta, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni a történteket – írta az Origo.

Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől
Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől

Egy felvételen pedig azt látszik, ahogy egy férfi, aki menekül a toborzók elől, beszalad egy kapun. 

A kényszersorozók azonban nem jönnek rá, hogy melyik irányba nyílik a kapu, így nem tudnak utánafutni. 

Borítókép: A TCK emberei Harkivban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

