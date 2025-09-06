Nemrég arról írtunk, hogy megjelent egy videó szintén a Telegramon, amin jól látszik, hogy a TCK egyik járművére az van írva: Vészhelyzeti Szolgálat.

Amint egy taxis a tisztekhez ér, és rájön, kik ülnek a járműben, elkezd visszatolatni.

Azelőtt előkerült egy harmadik felvétel is, amely szintén rámutat az ukrán hadsereg utánpótlási problémáira és az ukrán kényszersorozások kegyetlenségére. A videó egy fiatal férfi elhurcolását dokumentálta, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni a történteket – írta az Origo.