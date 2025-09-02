rendőrUkrajnakényszersorozásTCKerőszak

Újabb botrány Ukrajnában: rendőrök tepertek le egy sorozás elől menekülő férfit + videó

Ukrajnában ismét erőszakos jelenetek játszódtak le: a Zsitomir megyei Berdicsivben rendőrök kényszerrel vittek el egy katonai behívó elől menekülő férfit. A hivatalos indoklás szerint az illető ellenállt az intézkedésnek, sőt a hatóságok állítása alapján még a rendőr fegyverét is megpróbálta elragadni.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 02. 11:59
Forrás: Képernyőkép/Telegram
A videón jól látható, hogy a rendőrök minden különösebb ok nélkül teperik le az utcán a sorozás elől bujkáló férfit. A hatóságok ezután azzal indokolták az intézkedést, hogy a férfi veszélyes volt és támadást kísérelt meg, írja az Origo. A képsorok azonban mást mutatnak: a rendőrök láthatóan csak ürügyet kerestek arra, hogy bevihessék a férfit az őrsre, majd átadják a katonai sorozóközpontnak.

A rendőrök teperték le a kétségbeesett férfit

A helyszínen jelen lévő sorozóbiztosok mindezt tétlenül nézték végig. Nem avatkoztak közbe, a „piszkos munkát” a rendőrökre bízták, hogy ne nekik kelljen közvetlenül erőszakkal begyűjteni a katonakorú férfit.

Az utóbbi hónapokban egyre több hasonló eset kerül nyilvánosságra Ukrajnában: a sorozóbizottság emberei és a rendőrök gyakran erőszakosan lépnek fel azokkal szemben, akik nem akarnak bevonulni. A kijevi vezetés folyamatosan szembesül azzal, hogy a lakosság körében rohamosan csökken a háború támogatottsága, miközben a fronton óriási emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg.

Borítókép: Telegram/Képernyőkép

