Újabb botrány Ukrajnában: rendőrök tepertek le egy sorozás elől menekülő férfit + videó

A videón jól látható, hogy a rendőrök minden különösebb ok nélkül teperik le az utcán a sorozás elől bujkáló férfit. A hatóságok ezután azzal indokolták az intézkedést, hogy a férfi veszélyes volt és támadást kísérelt meg, írja az Origo. A képsorok azonban mást mutatnak: a rendőrök láthatóan csak ürügyet kerestek arra, hogy bevihessék a férfit az őrsre, majd átadják a katonai sorozóközpontnak.