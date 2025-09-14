Orbán BalázsEurópamigrációorosz-ukrán háború

Orbán Balázs kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Az ukrajnai háború eszkalálódása közepette Budapest egyre nyíltabban vállalja különutas álláspontját. Orbán Balázs szerint Európa nemcsak hanyatlik, hanem saját kezűleg bontja le magát, miközben stratégiai és gazdasági zsákutcába sodródik.

Wiedermann Béla
2025. 09. 14. 16:23
Orbán Balázs
Orbán Balázs Forrás: Facebook/Orbán Balázs
Az ukrajnai háború következményeiről és Európa jövőjéről beszélt egy interjúban Orbán Balázs, aki szerint a kontinens ideológiai kényszerek, a Washingtonnak való alárendeltség és a nemzeti érdekek feladása miatt saját összeomlása felé halad. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: az Európai Unió nemcsak a jelentéktelenség felé sodródik, hanem aktívan önmagát számolja fel.

Orbán Balázs szerint Európa saját összeomlása felé tart, miközben Brüsszel elszigetelődik, és a háború békés megoldásának esélyei egyre fogynak.
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Orbán Balázs az európai önpusztításról

Az interjúban Orbán Balázs arról beszélt, hogy a háború Ukrajnában nem oldható meg a harctéren, és a Nyugat Moszkvával folytatott proxyháborúvá tette a konfliktust. Szerinte a kettős állampolgárokat erőszakkal viszik el a frontra, és több mint ezer kilométerre kényszerítik őket harcolni. 

A Barátság olajvezeték elleni támadást egyenesen terrorista cselekménynek nevezte Magyarország ellen.

Hangsúlyozta, hogy magyar családok nem hajlandók magasabb energiaárakat fizetni mások háborújáért, miközben mind Oroszország, mind Ukrajna a békepropagandát hirdeti, de valójában a háborút folytatja. Orbán Balázs szerint az Európai Unió a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált.

Trump lehet a béke utolsó esélye

Az interjúban kitért Donald Trump szerepére is. Orbán Balázs szerint az amerikai elnök már a háború kirobbanását is meg tudta volna akadályozni, és visszatérése jelentheti az utolsó valódi esélyt a békére.

A beszélgetésben szó esett az úgynevezett felfegyverzett migrációról, a kudarcba fulladt zöldpolitikai kísérletekről és arról is, hogy az uniós intézmények a másként gondolkodó nemzetek elhallgattatására törekednek. 

Orbán Balázs figyelmeztetése nemcsak Magyarországnak, hanem minden nyugati országnak szól: Európa jövője forog kockán.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

