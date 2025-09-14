Orbán Balázs kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Orbán Balázs az európai önpusztításról

Az interjúban Orbán Balázs arról beszélt, hogy a háború Ukrajnában nem oldható meg a harctéren, és a Nyugat Moszkvával folytatott proxyháborúvá tette a konfliktust. Szerinte a kettős állampolgárokat erőszakkal viszik el a frontra, és több mint ezer kilométerre kényszerítik őket harcolni.

A Barátság olajvezeték elleni támadást egyenesen terrorista cselekménynek nevezte Magyarország ellen.

Hangsúlyozta, hogy magyar családok nem hajlandók magasabb energiaárakat fizetni mások háborújáért, miközben mind Oroszország, mind Ukrajna a békepropagandát hirdeti, de valójában a háborút folytatja. Orbán Balázs szerint az Európai Unió a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált.