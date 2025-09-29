Orbán ViktorTörökországMagyarország

Orbán Viktor a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével tárgyalt

Númán Kurtulmus, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnök hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 18:48
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Númán Kurtulmust Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a karmelita kolostorban fogadta Numan Kurtulmust, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Budapest, 2025. szeptember 29. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Numan Kurtulmust, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 29-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével tárgyalt. Fotó: MTI

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke szintén tárgyalt Numan Kurtulmussal. A megbeszélést követően tett sajtónyilatkozatában úgy értékelt: az EU-nak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU-tagságra, akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a karmelita kolostorban fogadta Numan Kurtulmust (Fotó: MTI)

