Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a karmelita kolostorban fogadta Numan Kurtulmust, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével tárgyalt. Fotó: MTI

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke szintén tárgyalt Numan Kurtulmussal. A megbeszélést követően tett sajtónyilatkozatában úgy értékelt: az EU-nak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU-tagságra, akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó.

