Orbán Viktor: És Afrika még meg sem mozdult. De meg fog

Legfontosabb egzisztenciális kérdése Magyarországnak a migráció, és ehhez kapcsolódóan a demográfia – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára felöltött videójában.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

ha meg kell nevezni igazán komoly történelmi kihívást, a háborút meg Ukrajnát is ideértve, akkor én ott első helyre mindenképpen a migrációt tenném, mert itt van a fülemben az, amit Sarkozy elnök úr mondott: és akkor Afrika még meg sem mozdult, de majd megmozdult.

A miniszterelnök emlékeztetett, 2015 óta nyílt migrációs válság van Európában. Határokra és törvényekre fittyet hányva milliók érkeztek illegális úton Afrikából és Közel-Keletről Európába. – Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül – mondta, és kiemelte:

A magyar határvédelmi rendszer működik, ellenáll az illegális migráció legmagasabbra fölcsapó hullámainak is.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)