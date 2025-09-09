UkrajnaBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor és családja ellen szövetkezik Brüsszel és Ukrajna

Maximális sebességre kapcsoltak a globalisták. Brüsszel és Ukrajna pedig összeállt, hogy támadást intézzen Orbán Viktor miniszterelnök és családja ellen. Az ügyben pedig természetesen az ukrán szolgálatok is feltűnnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 10:36
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Mi
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Néhány héttel ezelőtt az ukrán, magát független oknyomozó portálként beállító Grunt Media egy támadó hangvételű cikket jelentetett a magyar kormányfőről. Ebben több olyan eshetőséget, is említenek, amely szerintük Orbán Viktor gyors bukásához vezethet – írja a Tűzfalcsoport legújabb bejegyzésében

Orbán Viktort minden létező módon megpróbálják besározni
Orbán Viktort minden létező módon megpróbálják besározni (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

A portál nyomozása alapján két forgatókönyv is van a miniszterelnök elmozdítására. Az egyik ilyen a már megkezdett „munka” beteljesítése: folytatni az EU részéről pénzeszközök befagyasztását, amíg maga Orbán 2026-ban vissza nem vonul a gazdasági problémák és a választási nyomás súlya alatt. A másik lehetőség a 7. cikkely aktiválása, áttérés a minősített többségre a kritikus területeken, és végül Magyarország kiközösítése a vétó jogi mechanizmusból

Ezen tervek mindegyike azonban hosszú távú elhivatottságot és a 26 tagállam konszenzusát kívánja. 

Az ukrán portál egyébként hemzseg a gyanús körülményektől. A legfőbb pénzügyi háttérintézménye az Európai Demokrácia Alapítvány (European Endowment for Democracy – EED), amely lényegében a NED (National Endowment for Democracy) európai társzervezete, illetve mindketten a USAID és a Nyílt Társadalom Alapítványok kedvezményezettjei. A Grunt Media hivatalosan együttműködik továbbá a Nashi Hroshi Lviv oknyomozó NGO-val, amelynek fő finanszírozói a NED és az USAID – utóbbi jelenleg szünetel, illetve helyét részben átvette a EU4Digital, európai uniós projekt. 

A Nashi Hroshi Lvivet – bár az NGO ezt cáfolja – rendszeresen kapcsolatba hozzák az ukrán titkosszolgálattal (SZBU).

Néhány napja ugyanez az ukrán lap – a külföldi pénzekből is működő Telexre, illetve Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőre hivatkozva  – részletes, fotókkal illusztrált anyagot közölt a közösségi médiában a magyar kormányfő édesapjának hatvanpusztai birtokáról.

A Tűzfalcsoport a tényfeltáró cikk következő részében bemutatja az ukrán titkosszolgálati vezetőnek, Olekszij Prokopenkonak a vagyoni hátterét.

 

