A cikk szerint ezt támasztja alá Robert English professzor, a modern Közép- és Kelet-Európa szakértőjének megdöbbentő közvélemény-kutatása. A Frihedsbretetnek az amerikai professzor elmondta, hogy Ukrajna és Zelenszkij elnök támogatását egyre inkább bírálják a régióban. Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában.

Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában (Fotó: MTI)

Az Ukrajna iránti abszolút támogatás, a szolidaritásról és a menekültek megsegítéséről szóló beszéd, amely a háború első éveiben még egyértelmű volt, megváltozott. Ugyanez történt az EU-ról és a NATO-ról alkotott véleménnyel is.

A volt kormánytisztviselő szerint az átlagemberek más dolgokat mondtak neki, mint amit a nyugati médiában lehetett olvasni. Növekvő elégedetlenség volt tapasztalható, főleg azért, mert a háború ezekben az országokban nagy gazdasági következményekkel járt, és mert ezek az országok nem olyan gazdagok – emlékeztetett a Tűzfalcsoport.

Karrierje kezdetén, az 1980-as években Robert English Reagan elnök idején először az amerikai védelmi minisztériumban, majd a Nemzetbiztonsági Bizottságban dolgozott, ezt követően pedig az egyetemi pályát választotta.

A szóban forgó írás alapjául egy közvélemény-kutatás szolgált, amelyet English tavaly négy közép-európai országban, Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában végzett az ukrajnai háborúval kapcsolatos attitűdökről.

A hivatalos nyugati narratívával ellentétben kiderült, hogy ezekben az országokban ma a legtöbb ember közelebb áll Orbán Viktorhoz, mint az EU és a NATO brüsszeli vezetőihez, Ukrajna és Zelenszkij elnök pedig egyre inkább kritika tárgyává válik.

