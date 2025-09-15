Amerikai professzor: Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában

Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

A hivatalos nyugati narratívával ellentétben a közép-európai országokban egyre többen állnak közelebb Magyarország miniszterelnökéhez, mint az EU és a NATO brüsszeli vezetőihez – olvasható a Frihedsbrevet vezető dán lapban.

2025. 09. 15. 10:08
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A cikk szerint ezt támasztja alá Robert English professzor, a modern Közép- és Kelet-Európa szakértőjének megdöbbentő közvélemény-kutatása. A Frihedsbretetnek az amerikai professzor elmondta, hogy Ukrajna és Zelenszkij elnök támogatását egyre inkább bírálják a régióban. Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában.

Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában (Fotó: MTI)

Az Ukrajna iránti abszolút támogatás, a szolidaritásról és a menekültek megsegítéséről szóló beszéd, amely a háború első éveiben még egyértelmű volt, megváltozott. Ugyanez történt az EU-ról és a NATO-ról alkotott véleménnyel is.

A volt kormánytisztviselő szerint az átlagemberek más dolgokat mondtak neki, mint amit a nyugati médiában lehetett olvasni. Növekvő elégedetlenség volt tapasztalható, főleg azért, mert a háború ezekben az országokban nagy gazdasági következményekkel járt, és mert ezek az országok nem olyan gazdagok – emlékeztetett a Tűzfalcsoport.

Karrierje kezdetén, az 1980-as években Robert English Reagan elnök idején először az amerikai védelmi minisztériumban, majd a Nemzetbiztonsági Bizottságban dolgozott, ezt követően pedig az egyetemi pályát választotta. 

Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában

A szóban forgó írás alapjául egy közvélemény-kutatás szolgált, amelyet English tavaly négy közép-európai országban, Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában végzett az ukrajnai háborúval kapcsolatos attitűdökről.

A hivatalos nyugati narratívával ellentétben kiderült, hogy ezekben az országokban ma a legtöbb ember közelebb áll Orbán Viktorhoz, mint az EU és a NATO brüsszeli vezetőihez, Ukrajna és Zelenszkij elnök pedig egyre inkább kritika tárgyává válik.

