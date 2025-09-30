Orosz légvédelmi rendszert támadott sikeresen Ukrajna

Az orosz légvédelmi rendszer támadása kapcsán a hadsereg közleményében kiemelték, „jelképes, hogy az ellenség nagy értékű légvédelmi rendszerét, amely a pilóta nélküli repülőeszközök ellen is irányul, a Különleges Műveleti Erők csapásmérő drónjai semmisítették meg. A radarállomás az Sz–400-as rendszer szeme.” A vezérkar szerint az SZSZO egységei továbbra is jelentős veszteségeket okoznak az orosz hadseregnek, „gyorsítva harci cselekvőképességének megszűnését”.

Ukraine’s SOF says it hit the radar “eyes” of Russia’s S-400 Triumf in occupied Crimea — a drone striking the very system built to detect air threats.



Since July, Ukraine has increasingly targeted Russian air defense assets in the occupied peninsula. https://t.co/pUxQEESSio — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) September 30, 2025

Az ukrán katonai hírszerzés arról adott hírt, hogy sikeres műveletet hajtott végre Oroszország területén. Közlésük szerint az ukrán felderítők a Kaukázus Felszabadítási Mozgalom elnevezésű csoport támogatásával megöltek három orosz katonát – köztük egy alezredest –, egyet pedig foglyul ejtettek. A műveletet három napja hajtották végre Oroszország sztavropoli határterületén, Tambukan település közelében.

Viktor Trehubov, a Dnyipro hadműveleti-stratégiai csapásmérő csoport szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy

az orosz hadsereg csapatokat kénytelen átcsoportosítani a déli Herszon megyéből a keleti Donyeck térségébe.

Szavai szerint az oroszok korábban saját tartalékaikból pótolták, vagy Oroszország területéről vezényelték át a katonákat, mostanra viszont a frontvonal mentén történő átcsoportosításhoz folyamodnak.

Ez arra utal, hogy már most sincs minden rendben a személyi állománnyal. Őszintén szólva, mi is tettünk ilyet, de mi védekezésből harcolunk, nekik pedig támadniuk kell, és ők inkább emberéletek feláldozásával vívják a harcot, mint erőforrásokkal

– fejtette ki.