Mihail Murasko orosz egészségügyi minisztert hősként ünnepelték, miután segített egy férfinak, aki rosszul lett a Moszkvából Hanoiba tartó repülőjáraton. Felvételek tanúsága szerint az orosz miniszter megvizsgálta az utast és sürgősségi ellátást nyújtott.
Az orosz miniszter életet mentett a levegőben + videó
Az orosz egészségügyi miniszter a fedélzeten nyújtott segítséget egy utasnak a Moszkvából Hanoiba tartó repülőn. A férfi sürgősségi ellátásra szorult, állapotát az orosz miniszter stabilizálta. A gép leszállása után a beteget kórházba vitték.
Az orosz miniszter segített a bajban
Az 50 éves utas hipertenzív krízist élt át, ami egy sürgősségi állapot és a vérnyomás kritikus emelkedését jelenti. Kezelés nélkül akár súlyos szervi vagy keringési elégtelenség kialakulásához is vezethet. Murasko akkor lépett közbe, amikor a légiutas-kísérők orvost kerestek. Az utas állapotát egy órán belül sikerült stabilizálni, és a leszállást követően egy helyi kórházba szállították.
További Külföld híreink
Borítókép: Az orosz miniszter életet mentett a Moszkvából Hanoiba tartó repülőn (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bóka János: Ma Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége
A dán soros elnökség hivatalos ajándéka ukrán töltényhüvelyekből készített toll.
Orosz–ukrán háború: az ukránok szerint szó sincs a békéről
A volt védelmi miniszter megszólalt.
A kényszersorozás nem állt meg + videó
Ismét elnyelt valakit egy kisbusz.
Putyin miatt figyelmeztet a kémfőnök
MI6: Putyin nem törekszik békére, csak húzza az időt Ukrajnában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bóka János: Ma Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége
A dán soros elnökség hivatalos ajándéka ukrán töltényhüvelyekből készített toll.
Orosz–ukrán háború: az ukránok szerint szó sincs a békéről
A volt védelmi miniszter megszólalt.
A kényszersorozás nem állt meg + videó
Ismét elnyelt valakit egy kisbusz.
Putyin miatt figyelmeztet a kémfőnök
MI6: Putyin nem törekszik békére, csak húzza az időt Ukrajnában.