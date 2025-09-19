Mihail MuraskoOroszországhipertenzívsürgősségi ellátásvérnyomásrepülőjárat

Az orosz miniszter életet mentett a levegőben + videó

Az orosz egészségügyi miniszter a fedélzeten nyújtott segítséget egy utasnak a Moszkvából Hanoiba tartó repülőn. A férfi sürgősségi ellátásra szorult, állapotát az orosz miniszter stabilizálta. A gép leszállása után a beteget kórházba vitték.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 14:58
Az orosz miniszter életet mentett a Moszkvából Hanoiba tartó repülőn (Fotó: AFP) Fotó: JAAP ARRIENS Forrás: NurPhoto
Mihail Murasko orosz egészségügyi minisztert hősként ünnepelték, miután segített egy férfinak, aki rosszul lett a Moszkvából Hanoiba tartó repülőjáraton. Felvételek tanúsága szerint az orosz miniszter megvizsgálta az utast és sürgősségi ellátást nyújtott. 

Az orosz miniszter életet mentett a levegőben (Fotó: AFP/Ferenc Isza)

Az orosz miniszter segített a bajban

Az 50 éves utas hipertenzív krízist élt át, ami egy sürgősségi állapot és a vérnyomás kritikus emelkedését jelenti. Kezelés nélkül akár súlyos szervi vagy keringési elégtelenség kialakulásához is vezethet. Murasko akkor lépett közbe, amikor a légiutas-kísérők orvost kerestek. Az utas állapotát egy órán belül sikerült stabilizálni, és a leszállást követően egy helyi kórházba szállították.

@cgtneurope

Russian Health Minister Mikhail Murashko was hailed as a hero after helping a man who fell ill on a flight from Moscow to Hanoi. Footage shows the minister checking the passenger’s pulse and providing emergency assistance. The 50-year-old passenger experienced a hypertensive crisis - a sudden spike in blood pressure which can cause organ damage. Murashko, who is also a physician, stepped in after flight attendants appealed for a doctor. The minister was travelling to Vietnam to meet with the country’s leadership. The passenger’s condition was stabilised within an hour and after landing, he was taken to a local hospital. #Russianhealthminister #airplane #emergency #doctor

♬ original sound - CGTN Europe - CGTN Europe

Borítókép: Az orosz miniszter életet mentett a Moszkvából Hanoiba tartó repülőn (Fotó: AFP) 

