Az orosz miniszter életet mentett a levegőben + videó

Az orosz miniszter segített a bajban

Az 50 éves utas hipertenzív krízist élt át, ami egy sürgősségi állapot és a vérnyomás kritikus emelkedését jelenti. Kezelés nélkül akár súlyos szervi vagy keringési elégtelenség kialakulásához is vezethet. Murasko akkor lépett közbe, amikor a légiutas-kísérők orvost kerestek. Az utas állapotát egy órán belül sikerült stabilizálni, és a leszállást követően egy helyi kórházba szállították.