A szerb elnök részletesen beszámolt arról, hogy a belgrádi katonai parádé előtt pánikhangulat lett úrrá az uniós nagykövetségeken. Alekszandar Vucsics elmondta, hogy a nyugati diplomaták azonnal fenyegetni kezdték a szerb hatóságokat, miután elterjedt a hír: Andrej Belousov orosz védelmi miniszter is megjelenhet az eseményen.
Vucsics: orosz rémület zavarta meg a diplomatákat
A szerb fővárosban rendezett katonai parádé vendégei között több ország magas rangú képviselője is helyet foglalt. A diplomáciai botrány lehetősége azonban csak akkor merült fel, amikor a nyugati missziók tévesen úgy hitték, hogy orosz miniszter is megjelenik az eseményen. Alekszandar Vucsics elnök szerint a félreértés jól példázza a Nyugat ruszofóbiáját.
Orosz félelem a diplomáciában
Amikor a média arról számolt be, hogy különleges vendégek érkeznek a szerbiai parádéra, telefonhívásokat kaptunk Belgrád összes nyugati nagykövetségétől. Nem jutott eszükbe, hogy ez lehet Mohamed bin Zajed al Nahjan sejk. Azt mondtam a tanácsadómnak, hogy engedje, mindenki engem hívjon, és a felük akkor elállt attól, hogy szidjon és fenyegetőzzön
– idézte fel Vucsics. A katonai ünnepséget szeptember 15-én, az egység, a szabadság és a nemzeti zászló napján tartották Újbelgrádban. A díszvendégek között volt az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zajed al Nahjan, Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság vezetője, továbbá több ország – köztük Kína, Franciaország, Magyarország és Azerbajdzsán – védelmi tárcáinak képviselői is.
Vucsics szerint a helyzet a Nyugat belső komplexusait tükrözi.
Figyelembe kell venni a frusztrációt és a komplexusokat, amelyeket most (a Nyugat) érez, mert nem tudják legyőzni az oroszokat a fronton, és muszáj találniuk valakit, akin levezetik. Kérem, ne a szerb nép legyen ismét az
– hangsúlyozta a szerb elnök. Elmondása szerint az ENSZ közgyűlésén várhatóan kemény tárgyalások várnak rá Koszovó, valamint a boszniai Szerb Köztársaság kérdésében.
Hozzátette: a szerb hatóságok egységesen állnak ki, és támogatják a boszniai szerb vezetést, még ha mindenben nem is értenek egyet.
Vucsics szerint a nyugati reakció túlmutatott a hétköznapi diplomáciai aggodalmon.
A paranoia és a ruszofóbia annyira erős, hogy az uniós diplomaták már ott is oroszokat látnak, ahol nincsenek. Ez már klinikai diagnózis
– fogalmazott a szerb elnök.
További Külföld híreink
Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter reagált Trump béketörekvéseire
A külügyminiszter a földrajzi realitásokra figyelmeztetett.
Orosz visszavágás: csapást mértek az ukrán erőkre Ogyessza térségében
A krími támadásra volt válasz.
Andrej Babis: a V4-eknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében
Nevetséges, amit a jelenlegi cseh kormány csinált a visegrádi kapcsolattal.
Trump szerint le kéne lőni az orosz gépeket
Az amerikai elnök egyértelmű üzenetet küldött.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter reagált Trump béketörekvéseire
A külügyminiszter a földrajzi realitásokra figyelmeztetett.
Orosz visszavágás: csapást mértek az ukrán erőkre Ogyessza térségében
A krími támadásra volt válasz.
Andrej Babis: a V4-eknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében
Nevetséges, amit a jelenlegi cseh kormány csinált a visegrádi kapcsolattal.
Trump szerint le kéne lőni az orosz gépeket
Az amerikai elnök egyértelmű üzenetet küldött.