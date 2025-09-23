VucsicsBelgrádruszofób

Vucsics: orosz rémület zavarta meg a diplomatákat

A szerb fővárosban rendezett katonai parádé vendégei között több ország magas rangú képviselője is helyet foglalt. A diplomáciai botrány lehetősége azonban csak akkor merült fel, amikor a nyugati missziók tévesen úgy hitték, hogy orosz miniszter is megjelenik az eseményen. Alekszandar Vucsics elnök szerint a félreértés jól példázza a Nyugat ruszofóbiáját.

Wiedermann Béla
2025. 09. 23. 22:32
Alekszandar Vucsics Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerb elnök részletesen beszámolt arról, hogy a belgrádi katonai parádé előtt pánikhangulat lett úrrá az uniós nagykövetségeken. Alekszandar Vucsics elmondta, hogy a nyugati diplomaták azonnal fenyegetni kezdték a szerb hatóságokat, miután elterjedt a hír: Andrej Belousov orosz védelmi miniszter is megjelenhet az eseményen.

Vucsics elmondta, hogy a nyugati nagykövetségek orosz vendégtől rettegtek, miközben a parádé díszvendége Mohamed bin Zajed al Nahjan arab államfő volt.
Vucsics elmondta, hogy a nyugati nagykövetségek orosz vendégtől rettegtek, miközben a parádé díszvendége Mohamed bin Zajed al Nahjan arab államfő volt.
Fotó: AFP

Orosz félelem a diplomáciában

Amikor a média arról számolt be, hogy különleges vendégek érkeznek a szerbiai parádéra, telefonhívásokat kaptunk Belgrád összes nyugati nagykövetségétől. Nem jutott eszükbe, hogy ez lehet Mohamed bin Zajed al Nahjan sejk. Azt mondtam a tanácsadómnak, hogy engedje, mindenki engem hívjon, és a felük akkor elállt attól, hogy szidjon és fenyegetőzzön

– idézte fel Vucsics. A katonai ünnepséget szeptember 15-én, az egység, a szabadság és a nemzeti zászló napján tartották Újbelgrádban. A díszvendégek között volt az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zajed al Nahjan, Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság vezetője, továbbá több ország – köztük Kína, Franciaország, Magyarország és Azerbajdzsán – védelmi tárcáinak képviselői is.

Vucsics szerint a helyzet a Nyugat belső komplexusait tükrözi. 

Figyelembe kell venni a frusztrációt és a komplexusokat, amelyeket most (a Nyugat) érez, mert nem tudják legyőzni az oroszokat a fronton, és muszáj találniuk valakit, akin levezetik. Kérem, ne a szerb nép legyen ismét az

– hangsúlyozta a szerb elnök. Elmondása szerint az ENSZ közgyűlésén várhatóan kemény tárgyalások várnak rá Koszovó, valamint a boszniai Szerb Köztársaság kérdésében. 

Hozzátette: a szerb hatóságok egységesen állnak ki, és támogatják a boszniai szerb vezetést, még ha mindenben nem is értenek egyet.

Vucsics szerint a nyugati reakció túlmutatott a hétköznapi diplomáciai aggodalmon. 

A paranoia és a ruszofóbia annyira erős, hogy az uniós diplomaták már ott is oroszokat látnak, ahol nincsenek. Ez már klinikai diagnózis

– fogalmazott a szerb elnök.

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu