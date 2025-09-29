Oroszország nyilatkozata közvetlen reakció volt Mark Rutte NATO-főtitkár szavaira, aki egyetértett Donald Trump amerikai elnökkel abban, hogy le kellene lőni azokat az orosz gépeket, amelyek állítólag megsértik a szövetség légterét.
Peszkov: Oroszország szuverén államként fog reagálni, ha a gépeit lelövik
Oroszország határozott választ ad, ha bárki megpróbálja lelőni repülőgépeit a saját légterében – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz sajtónak.
Ugyanakkor a NATO mindeddig nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy ilyen jogsértések valóban megtörténtek volna, írja a RIA Novosztyi.
Oroszország figyelmeztet
Korábban Alekszej Meszkov, Oroszország párizsi nagykövete arra figyelmeztetett: ha a NATO bármilyen orosz gépet lelőne „feltételezett” légtérsértés ürügyén, az gyakorlatilag háborút jelentene. Hozzátette: a NATO-gépek sokszor repülnek be az orosz légtérbe, Moszkva azonban nem reagál ilyen provokatív módon.
A NATO nemrégiben ismét Oroszországot tette felelőssé a lengyel és észt légtérben történt drón- és repülőgépes incidensekért. Peszkov ezt „exaltált hisztériának” nevezte, és hangsúlyozta: semmilyen valós alapjuk nincs ezeknek a vádaknak.
Az orosz védelmi minisztérium korábban több alkalommal leszögezte: az orosz légierő minden repülését szigorúan a nemzetközi szabályoknak megfelelően hajtja végre a nemzetközi vizek felett, anélkül, hogy megsértené más államok légterét, vagy veszélyesen megközelítene idegen gépeket.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Ramil Sitdikov)
Megdöbbentő botrány az FBI ügynökei körül
A korábbi FBI-vezető, Christopher Wray hazudott a kongresszusnak.
Orbán Viktor a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével tárgyalt
Númán Kurtulmus, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnök hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon.
Salis mentegetése legitimizálja a politikai erőszakot
Salis mentelmi jogát felfüggesztené a Hajrá Olaszország párt.
Macron magára hagyta a halálosan megfenyegetett bírónőt?
A bírák szakszervezete is üzent a francia elnöknek.
