Ugyanakkor a NATO mindeddig nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy ilyen jogsértések valóban megtörténtek volna, írja a RIA Novosztyi.

Oroszország figyelmeztet

Korábban Alekszej Meszkov, Oroszország párizsi nagykövete arra figyelmeztetett: ha a NATO bármilyen orosz gépet lelőne „feltételezett” légtérsértés ürügyén, az gyakorlatilag háborút jelentene. Hozzátette: a NATO-gépek sokszor repülnek be az orosz légtérbe, Moszkva azonban nem reagál ilyen provokatív módon.

A NATO nemrégiben ismét Oroszországot tette felelőssé a lengyel és észt légtérben történt drón- és repülőgépes incidensekért. Peszkov ezt „exaltált hisztériának” nevezte, és hangsúlyozta: semmilyen valós alapjuk nincs ezeknek a vádaknak.

Az orosz védelmi minisztérium korábban több alkalommal leszögezte: az orosz légierő minden repülését szigorúan a nemzetközi szabályoknak megfelelően hajtja végre a nemzetközi vizek felett, anélkül, hogy megsértené más államok légterét, vagy veszélyesen megközelítene idegen gépeket.