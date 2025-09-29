oroszországNATOMark RutteDmitrij Peszkovlelövésgép

Peszkov: Oroszország szuverén államként fog reagálni, ha a gépeit lelövik

Oroszország határozott választ ad, ha bárki megpróbálja lelőni repülőgépeit a saját légterében – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz sajtónak.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 29. 17:49
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: Ramil Sitdikov Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország nyilatkozata közvetlen reakció volt Mark Rutte NATO-főtitkár szavaira, aki egyetértett Donald Trump amerikai elnökkel abban, hogy le kellene lőni azokat az orosz gépeket, amelyek állítólag megsértik a szövetség légterét.

Oroszország
Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Ugyanakkor a NATO mindeddig nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy ilyen jogsértések valóban megtörténtek volna, írja a RIA Novosztyi.

Oroszország figyelmeztet

Korábban Alekszej Meszkov, Oroszország párizsi nagykövete arra figyelmeztetett: ha a NATO bármilyen orosz gépet lelőne „feltételezett” légtérsértés ürügyén, az gyakorlatilag háborút jelentene. Hozzátette: a NATO-gépek sokszor repülnek be az orosz légtérbe, Moszkva azonban nem reagál ilyen provokatív módon.

A NATO nemrégiben ismét Oroszországot tette felelőssé a lengyel és észt légtérben történt drón- és repülőgépes incidensekért. Peszkov ezt „exaltált hisztériának” nevezte, és hangsúlyozta: semmilyen valós alapjuk nincs ezeknek a vádaknak.

Az orosz védelmi minisztérium korábban több alkalommal leszögezte: az orosz légierő minden repülését szigorúan a nemzetközi szabályoknak megfelelően hajtja végre a nemzetközi vizek felett, anélkül, hogy megsértené más államok légterét, vagy veszélyesen megközelítene idegen gépeket.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Ramil Sitdikov) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA jövő Oroszországa

Schmidt Mária új írása

Bayer Zsolt avatarja

Ajánlom szíves figyelmükbe az egészet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu