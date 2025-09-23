turistadrónOslooperaház

Turisták balhéja Oslóban – nem hiszi el, miért tartóztatták le őket

Kitoloncolhatják Norvégiából azt a két szingapúri turistát, aki drónt reptetett Oslo belvárosa fölött, megsértve ezzel a vonatkozó tilalmat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 21:32
Kitoloncolhatják azt a két turistát, aki drónt reptetett Oslo felett
Kitoloncolhatják azt a két turistát, aki drónt reptetett Oslo felett Fotó: FRANK FELL Forrás: Robert Harding RF
A középkorú szingapúri házaspárt hétfő este állították elő, miután felmerült a gyanú, hogy ők reptettek egy drónt Oslóban az operaház épülete és az Akershus történelmi erőd fölött. Az eset pár órával azelőtt történt, hogy néhány órára fel kellett függeszteni a forgalmat az oslói és a koppenhágai repülőtéren drónberepülések miatt.

Turisták drónbalhéja Oslóban – illusztráció
Illusztráció. Fotó: NurPhoto

Az Akershus erőd közelében található egy kompkikötő és egy, a hadsereg által használt terület is.

André Kvistad Alme helyettes ügyész elmondta: eljárást folytatnak az ügyben a légi közlekedési szabályok megsértése címén, és bár a vizsgálat még kezdeti szakaszban van, pillanatnyilag nincs ok azt feltételezni, hogy a szingapúri turisták ügyének köze lehet a repülőterek forgalmának megzavarásához.

Korábban arról is írtunk, hogy kiderült, miért sértettek lengyel légteret az orosz drónok.

 

Borítókép: Kitoloncolhatják azt a két turistát, aki drónt reptetett Oslo felett (Fotó: AFP)

