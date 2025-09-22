A perui fővárosban utcai harcok alakultak ki

Összecsapások alakultak ki a „Z generáció” nevű ifjúsági csoport által szervezett tiltakozáson a rendfenntartó erőkkel, amikor a tüntetők megpróbálták megközelíteni a végrehajtó hatalom és a kongresszus székhelyét a perui főváros központjában.
A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők csoportjainak feloszlatására, akik kődobálással válaszoltak. A közösségi médiába kikerültek a sérültek képei.
A perui Exitosa rádió arról számolt be, hogy egyik újságírója és egy operatőre megsérült. A rendőrség az X közösségi oldalon három tisztje sérüléséről számolt be.
A tüntetés a Peruban növekvő társadalmi elégedetlenség következménye, amely a korrupciót és a parlament által jóváhagyott nyugdíjrendszer-reformot ítéli el. Mandátumának utolsó szakaszában, amely 2026. július 28-án ér véget, Dina Boluarte elnök népszerűtlensége rekordokat dönt, főként a bandák által elkövetett zsarolások és a szervezett bűnözés által megrendelt gyilkosságok újbóli elszaporodása miatt.
Az elégedetlenséget fokozta, hogy a héten a törvényhozás elfogadott egy törvényt, amely kötelezi a 18 év feletti fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy magánnyugdíjpénztárhoz, annak ellenére, hogy sokan bizonytalan munkakörülményekkel küzdenek ebben az országban, amely az ENSZ szerint a világ második legnagyobb kokaintermelője Venezuelát követően.
Borítókép: Kormányellenes tüntetések Limában (Fotó: AFP)