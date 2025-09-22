A perui fővárosban utcai harcok alakultak ki

Összecsapások alakultak ki a „Z generáció” nevű ifjúsági csoport által szervezett tiltakozáson a rendfenntartó erőkkel, amikor a tüntetők megpróbálták megközelíteni a végrehajtó hatalom és a kongresszus székhelyét a perui főváros központjában.

Fotó: AFP

A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők csoportjainak feloszlatására, akik kődobálással válaszoltak. A közösségi médiába kikerültek a sérültek képei.

A perui Exitosa rádió arról számolt be, hogy egyik újságírója és egy operatőre megsérült. A rendőrség az X közösségi oldalon három tisztje sérüléséről számolt be.

#URGENTE En el preciso momento que la PNP - La Policía dispara a quema ropa por la espala al pueblo incluido la prensa ORDENADO por el régimen de Keiko Fujimori y Dina Boluarte. Av. Abancay/Plaza San Martin pic.twitter.com/pYuwzv8j25 — EIPeruano (@EIPeruano) September 21, 2025

A tüntetés a Peruban növekvő társadalmi elégedetlenség következménye, amely a korrupciót és a parlament által jóváhagyott nyugdíjrendszer-reformot ítéli el. Mandátumának utolsó szakaszában, amely 2026. július 28-án ér véget, Dina Boluarte elnök népszerűtlensége rekordokat dönt, főként a bandák által elkövetett zsarolások és a szervezett bűnözés által megrendelt gyilkosságok újbóli elszaporodása miatt.

Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Az elégedetlenséget fokozta, hogy a héten a törvényhozás elfogadott egy törvényt, amely kötelezi a 18 év feletti fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy magánnyugdíjpénztárhoz, annak ellenére, hogy sokan bizonytalan munkakörülményekkel küzdenek ebben az országban, amely az ENSZ szerint a világ második legnagyobb kokaintermelője Venezuelát követően.

