Peru LimaZ-generációösszecsapásoktüntetés

A perui fővárosban utcai harcok alakultak ki

Többen megsérültek szombaton Peru fővárosban, Limában, amikor összecsapások alakultak ki a kormányellenes tüntetők és a rendőrök között – számoltak be az AFP francia hírügynökség újságírói.

Sükösd Levente
Forrás: MTI2025. 09. 22. 8:01
Összecsapások Peru fővárosában, Limában a kormányellenes tüntetők a rendőrök között Fotó: KLEBHER VASQUEZ Forrás: ANADOLU
Összecsapások alakultak ki a „Z generáció” nevű ifjúsági csoport által szervezett tiltakozáson a rendfenntartó erőkkel, amikor a tüntetők megpróbálták megközelíteni a végrehajtó hatalom és a kongresszus székhelyét a perui főváros központjában.

Összecsapások Limában
Összecsapások a tüntetők és a rendőrök között Peru fővárosában, Limában
Fotó: AFP

A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők csoportjainak feloszlatására, akik kődobálással válaszoltak. A közösségi médiába kikerültek a sérültek képei.

A perui Exitosa rádió arról számolt be, hogy egyik újságírója és egy operatőre megsérült. A rendőrség az X közösségi oldalon három tisztje sérüléséről számolt be. 

A tüntetés a Peruban növekvő társadalmi elégedetlenség következménye, amely a korrupciót és a parlament által jóváhagyott nyugdíjrendszer-reformot ítéli el. Mandátumának utolsó szakaszában, amely 2026. július 28-án ér véget, Dina Boluarte elnök népszerűtlensége rekordokat dönt, főként a bandák által elkövetett zsarolások és a szervezett bűnözés által megrendelt gyilkosságok újbóli elszaporodása miatt.

Peru's President Dina Boluarte waves to the press after a ceremony enacting an amnesty law for military and police personnel prosecuted for human rights violations at the Government Palace in Lima on August 13, 2025. Peruvian President Dina Boluarte on Wednesday enacted a controversial amnesty law for military and police personnel prosecuted for human rights violations during the armed conflict that ravaged the country between 1980 and 2000. (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP)
Dina Boluarte perui elnök népszerűtlensége rekordokat dönt
Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Az elégedetlenséget fokozta, hogy a héten a törvényhozás elfogadott egy törvényt, amely kötelezi a 18 év feletti fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy magánnyugdíjpénztárhoz, annak ellenére, hogy sokan bizonytalan munkakörülményekkel küzdenek ebben az országban, amely az ENSZ szerint a világ második legnagyobb kokaintermelője Venezuelát követően. 

Borítókép: Kormányellenes tüntetések Limában (Fotó: AFP)

