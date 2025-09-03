Merz a Sat1 televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: Putyin talán korunk legsúlyosabb háborús bűnöse, és hangsúlyozta, hogy az ilyen emberekkel szemben nem lehet elnézőnek lenni.
Németország háborús bűnösnek nevezte Putyint
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán közölte: figyelmen kívül kell hagyni Friedrich Merz német kancellár véleményét az ukrajnai béketárgyalásokról, mivel szerinte több kedvezőtlen kijelentést tett Vlagyimir Putyin orosz elnökről.
A Kreml tagadja, hogy az orosz csapatok háborús bűnöket követtek volna el Ukrajnában. Felháborítónak nevezték a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban kiadott elfogatóparancsát, amely Putyint több száz ukrán gyermek elrablásával vádolta – írja a Reuters.
Friedrich Merz a kínai látogatása során javasolta, hogy Genf legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette:
Merz az elmúlt órákban több kedvezőtlen kijelentést is tett, ezért jelenleg aligha lehet figyelembe venni a véleményét.
Arra a kérdésre, hogy pontosan mely nyilatkozatokra gondolt, Peszkov így válaszolt: „Az elnökünkre vonatkozóakra.”
Merz a német televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott:
Putyin háborús bűnös. Talán a jelenkor legsúlyosabb háborús bűnöse, akit nagy léptékben látunk. Tisztában kell lennünk azzal, hogyan kell bánni a háborús bűnösökkel, és ebben az esetben a megalkuvásnak nincs helye.
Borítókép: Friedrich Merz (AFP)
