Németország háborús bűnösnek nevezte Putyint

A Kreml tagadja, hogy az orosz csapatok háborús bűnöket követtek volna el Ukrajnában. Felháborítónak nevezték a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban kiadott elfogatóparancsát, amely Putyint több száz ukrán gyermek elrablásával vádolta – írja a Reuters.

Friedrich Merz a kínai látogatása során javasolta, hogy Genf legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette:

Merz az elmúlt órákban több kedvezőtlen kijelentést is tett, ezért jelenleg aligha lehet figyelembe venni a véleményét.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mely nyilatkozatokra gondolt, Peszkov így válaszolt: „Az elnökünkre vonatkozóakra.”