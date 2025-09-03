Friedrich MerzPutyinvéleményMoszkva

Németország háborús bűnösnek nevezte Putyint

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán közölte: figyelmen kívül kell hagyni Friedrich Merz német kancellár véleményét az ukrajnai béketárgyalásokról, mivel szerinte több kedvezőtlen kijelentést tett Vlagyimir Putyin orosz elnökről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 16:59
Friedrich Merz Fotó: JULIANE SONNTAG Forrás: Photothek Media Lab
Merz a Sat1 televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: Putyin talán korunk legsúlyosabb háborús bűnöse, és hangsúlyozta, hogy az ilyen emberekkel szemben nem lehet elnézőnek lenni.

Merz háborús bűnösnek nevezte Putyint. Fotó: Photothek Media Lab

A Kreml tagadja, hogy az orosz csapatok háborús bűnöket követtek volna el Ukrajnában. Felháborítónak nevezték a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban kiadott elfogatóparancsát, amely Putyint több száz ukrán gyermek elrablásával vádolta – írja a Reuters.

Friedrich Merz a kínai látogatása során javasolta, hogy Genf legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: 

Merz az elmúlt órákban több kedvezőtlen kijelentést is tett, ezért jelenleg aligha lehet figyelembe venni a véleményét.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mely nyilatkozatokra gondolt, Peszkov így válaszolt: „Az elnökünkre vonatkozóakra.”

Merz a német televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: 

Putyin háborús bűnös. Talán a jelenkor legsúlyosabb háborús bűnöse, akit nagy léptékben látunk. Tisztában kell lennünk azzal, hogyan kell bánni a háborús bűnösökkel, és ebben az esetben a megalkuvásnak nincs helye.

 

Borítókép: Friedrich Merz (AFP)

