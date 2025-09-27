Azonnal visszahívtak egy élelmiszert, veszélyes sugárzási értéket mértek ebben az ételben

Az ügy augusztusban robbant ki, amikor az amerikai vámhatóság radioaktív izotópot talált a PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) által szállított panírozott garnélában. A cég évente körülbelül 38 millió kilogrammnyi garnélát exportál az Egyesült Államokba, ami az ország importált garnélájának mintegy hat százalékát jelenti. A pozitív minták után több százezer csomag fagyasztott garnélát hívtak vissza a Kroger és más élelmiszerláncok polcairól.

Az amerikai vámhatóság radioaktív izotópot talált a PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) által szállított panírozott garnélában Fotó: AFP

Szegfűszeg is érintett

A botrány nem ért véget a garnélával. Szeptemberben a PT Natural Java Spice egyik szállítmányában is cézium–137-et mutattak ki. A cég idén több mint 200 ezer kilogramm szegfűszeget küldött Amerikába és más országokba. Az FDA azonnali importtilalmat rendelt el a vállalat összes termékére.