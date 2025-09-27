  • Magyar Nemzet
Azonnal visszahívtak egy élelmiszert, veszélyes sugárzási értéket mértek ebben az ételben

Az Egyesült Államok élelmiszer-ellenőrző hatósága újabb aggasztó szennyezést tárt fel: nemcsak az Indonéziából importált garnélában, hanem egy fűszerszállítmányban is radioaktív cézium–137-et mutattak ki. A rejtélyes eset komoly kérdéseket vet fel arról, honnan származhat a radioaktív szennyeződés, és hogyan kerülhetett a globális élelmiszerláncba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 17:11
Kutatók radioaktív cézium-137-et mutattak ki egy élelmiszerben
Kutatók az Indonéziából importált garnélában radioaktív cézium-137-et mutattak ki
Az ügy augusztusban robbant ki, amikor az amerikai vámhatóság radioaktív izotópot talált a PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) által szállított panírozott garnélában. A cég évente körülbelül 38 millió kilogrammnyi garnélát exportál az Egyesült Államokba, ami az ország importált garnélájának mintegy hat százalékát jelenti. A pozitív minták után több százezer csomag fagyasztott garnélát hívtak vissza a Kroger és más élelmiszerláncok polcairól. 

amerikai vámhatóság radioaktív izotópot talált a PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) által szállított panírozott garnélában
Az amerikai vámhatóság radioaktív izotópot talált a PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) által szállított panírozott garnélában

Szegfűszeg is érintett

A botrány nem ért véget a garnélával. Szeptemberben a PT Natural Java Spice egyik szállítmányában is cézium–137-et mutattak ki. A cég idén több mint 200 ezer kilogramm szegfűszeget küldött Amerikába és más országokba. Az FDA azonnali importtilalmat rendelt el a vállalat összes termékére.

A cézium–137 egy radioaktív izotóp, amely nukleáris balesetek és reaktorok melléktermékeként keletkezik. Nyomokban természetes környezetben is előfordulhat, de koncentrált jelenléte egészségügyi kockázatot hordoz: a hosszú távú kitettség növelheti egyes rákos megbetegedések esélyét – számolt be róla a NYPost.

Radioaktív anyagok az ételben: veszélyben van-e a lakosság?

Az FDA hangsúlyozza, hogy a veszély szintje alacsony. A vizsgálatok során felfedezett céziumszintek jóval az egészségügyi határértékek alatt maradtak. Ugyanakkor a hatóság szerint indokolt az elővigyázatosság, mivel a szennyezett termékek hosszú távú fogyasztása kockázatos lehet. A pontos forrás továbbra is ismeretlen. 

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a szennyezés származhat szennyezett ipari fémhulladékból vagy elavult orvosi berendezésekből, amelyeket újrahasznosítás során feldolgoztak.

Nem kizárt az sem, hogy a szállítás során, konténereken vagy közös logisztikai láncon keresztül történt a szennyeződés.

Az FDA és az amerikai vámhatóság vizsgálatai folytatódnak, és az indonéz hatóságok is nyomoznak az ügyben. Céljuk, hogy mielőbb tisztázzák: elszigetelt esetekről van szó, vagy egy nagyobb, rendszerszintű problémáról. A fogyasztók számára a legfontosabb tanács: figyelni a visszahívási listákat, és ellenőrizni, hogy a vásárolt garnéla vagy fűszer érintett-e.

Lapunk szeptemberben arról is beszámolt, hogy rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.

Borítókép: Az Indonéziából importált garnélában radioaktív cézium–137-et mutattak ki (Fotó: AFP)

