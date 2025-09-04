Rákkeltő színezéket tettek ebbe a fűszerbe, ha nem muszáj, ne használja

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.

Ha a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el! – kérte az NKFH.