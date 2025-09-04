Késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), így a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Rákkeltő színezéket tettek ebbe a fűszerbe, ha nem muszáj, ne használja
Bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki indiai curryporban – érkezett a bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát nyomon követik. Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder
• Márkája: TRS
• Kiszerelés: 100 g
• Holland kereskedő: Asia Express Food
• Cikkszám: 4521
• MMI: 01.02.2026
A termékvisszahívás oka: nem engedélyezett rodamin B színezék.
A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.
Ha a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el! – kérte az NKFH.
