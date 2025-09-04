aszályDunacsapadékszürettalaj

Kiderült, milyen lesz az őszi szüret

A Dunántúlon nagy területen megszűnt, és keleten is többfelé mérséklődött a mezőgazdasági aszály, a folytatásban nagyrészt száraz, nyáriasan meleg, napos idő segíti a szüretet – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Forrás: MTI2025. 09. 04. 16:00
Az elmúlt egy héten az ország jelentős részén hullott számottevő mennyiségű csapadék, a Dunántúlon sokfelé 30-75 milliméter közötti csapadék esett, de az Északi-középhegység térségében és Budapesten is 20-40 milliméter hullott, ugyanakkor az Alföldön inkább foltszerűen fordult elő 20 milliméter, emellett többfelé nem, vagy csak elenyésző mennyiség esett – részletezik.

A hétvégi csapadék a Dunántúlon, Nógrádban és a felhőszakadások által érintett foltokban átnedvesítette a felső 30-40 centiméteres talajréteget, ugyanakkor a fél méternél mélyebb réteg csaknem országszerte nagyon ki van száradva. 

Az ország területének harmadán még mindig nagyfokú vagy súlyos az aszály.

A hőmérséklet összességében a szokásosnál a Dunától keletre 3-5 fokkal, míg nyugatra 1-2 fokkal volt melegebb.

Az elemzés szerint a nyári növényeket rendkívül megviselte a június óta tartó aszály és bár az ország egyes részeit bizonyos időszakokban kiadós csapadék öntözte, az állományok zömének zöld tömege jóval kevesebb volt a szokásosnál, és hamar megkezdődött a növényszáradás. Az öntözetlen táblákon a csapadékeloszlásnak megfelelően nagyok a területi különbségek, a középső országrészben kiterjedt területen igen rossz a termés, azonban főként a Kisalföldön és északkeleten, ahol még elfogadhatók a kilátások, vannak szép zöld kukoricatáblák.

Az aktuális szántóföli munkák között szerepel a repce vetése, illetve ehhez a talaj-előkészítés. Mint írták, ennek a növénynek csökken a vetésterülete, többek között az elmúlt évek száraz tavaszai miatt. Ahol az elmúlt napokban esett legalább 20 milliméter eső, arrafelé elő lehet készíteni a talajt, de a középső és keleti országrészben sokfelé túl száraz ehhez a talaj.

Az előrejelzés szerint a folytatásban nagyrészt száraz, napos, nyáriasan meleg időre van kilátás. A hőmérséklet nem változik számottevően: éjszakánként többnyire 12-17 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 27-32 fok lesz a jellemző.

 

