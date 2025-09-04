Kiderült, milyen lesz az őszi szüret

Az elmúlt egy héten az ország jelentős részén hullott számottevő mennyiségű csapadék, a Dunántúlon sokfelé 30-75 milliméter közötti csapadék esett, de az Északi-középhegység térségében és Budapesten is 20-40 milliméter hullott, ugyanakkor az Alföldön inkább foltszerűen fordult elő 20 milliméter, emellett többfelé nem, vagy csak elenyésző mennyiség esett – részletezik.

A hétvégi csapadék a Dunántúlon, Nógrádban és a felhőszakadások által érintett foltokban átnedvesítette a felső 30-40 centiméteres talajréteget, ugyanakkor a fél méternél mélyebb réteg csaknem országszerte nagyon ki van száradva.