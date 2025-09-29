Rendszeresen szőke hölgykoszorú vette körül Soros György szexragadozó bankárát

Soros György volt munkatársa, akit pénteken szexkereskedelem vádjával tartóztattak le, „legalább hetente egyszer, ha nem többször” járt az étterembe – mondta az étterem vezetője a The New York Postnak.

Újabb részletek derültek ki a szadista szexragadozóról, Soros György bizalmasáról

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a 70 éves Howard Rubint péntek reggel az amerikai szövetségi hatóságok tartóztatták le connecticuti otthonában azzal a váddal, hogy 2009 és 2019 között legalább 10 nőt kényszerített szexre, elcsábítva őket fényűző New York-i szállodákba és a Central Park közelében bérelt luxuslakásba, ahol megkötözte, megverte és árammal kínozta őket – állítja a brooklyni ügyészség.

Mindig egy nagy csoport nő volt vele

– mondta az étterem vezetője, és hozzátette:

Mindegyiküknek jellegzetes kinézete volt. Úgy tűnt, mintha fizetett volna a melleikért, fenekükért és arcukért... Mindannyian szőkék voltak.

Az étterem a Metropolitan Tower közelében található, ahol a pénzügyi menedzser, aki korábban Soros Györgynek dolgozott, állítólag évekig kínozta a volt Playboy-modelleket és más nőket egy penthouse lakásban, amelyet hangszigetelt BDSM „szexbarlanggá” alakítottak át.

A férfit – akit „Howie” vagy „H” néven ismertek, és akinek vagyona legalább több tízmillió dollárra rúg – a személyi asszisztensével, Jennifer Powersszel együtt vádolják szexuális emberkereskedelemmel. Powers állítólag kulcsszerepet játszott a nők felkutatásában – főleg a közösségi médián keresztül – és New Yorkba repítésében.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)