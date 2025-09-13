SpaceX StarlinkKínafotólégibázis

SpaceX műhold zavarta meg a kínai katonai bázis leleplezését + videó

Egy SpaceX Starlink műhold véletlenül megjelent egy amerikai műholdas fotón, amely eredetileg a kínai Dingxin légibázist örökítette meg. Az eset felhívja a figyelmet a műholdas megfigyelés és a globális internetes infrastruktúra összefonódására.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 15:36
STARLINK logó Fotó: GUO DEXIN Forrás: CFoto
Egy amerikai műhold augusztus 21-én fotózta le a kínai Dingxin légibázist, a képen azonban egy SpaceX Starlink műhold is megjelent – írja a Space.com.

SpaceX
SpaceX Starlink, illusztráció. Fotó: AFP

A Maxar Technologies által készített felvételen a műhold a fénykép bal felső sarkában látható, árnyékot vetve a sivatagos tájra. 

A Dingxin légibázis Kína egyik legszigorúbban őrzött katonai létesítménye, amelyet a kínai hadsereg használ harci repülőgépek és bombázók gyakorlatoztatására, valamint új katonai drónok fejlesztésére. Az ilyen típusú műholdas „megzavarás” rendkívül ritka, és felveti a globális internetes infrastruktúra és a katonai megfigyelés közötti összefonódás kérdését

 – fogalmaz a portál. 

A nyugat-kínai Góbi-sivatagban található Dingxin légibázis felett augusztus 21-én váratlanul feltűnt egy műhold, ami számos szokatlan hatást eredményezett a nagy felbontású képen. A Dingxin légibázis, amelyet a felvétel háttereként örökítettek meg, Kína egyik legtitkosabb katonai létesítménye, híres komplex vadászgép- és bombázógyakorlatairól, valamint az új katonai drónok fejlesztésének támogatásáról.

A fotót a Maxar Technologies 518 kilométeres magasságban keringő WorldView Legion műholdja készítette. A felvételen egy vadászgépekből álló flotta látható a kifutópálya melletti rámpán.

Borítókép: Starlink-logó (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

