SpaceX műhold zavarta meg a kínai katonai bázis leleplezését + videó

Egy amerikai műhold augusztus 21-én fotózta le a kínai Dingxin légibázist, a képen azonban egy SpaceX Starlink műhold is megjelent – írja a Space.com.

SpaceX Starlink, illusztráció. Fotó: AFP

A Maxar Technologies által készített felvételen a műhold a fénykép bal felső sarkában látható, árnyékot vetve a sivatagos tájra.

A Dingxin légibázis Kína egyik legszigorúbban őrzött katonai létesítménye, amelyet a kínai hadsereg használ harci repülőgépek és bombázók gyakorlatoztatására, valamint új katonai drónok fejlesztésére. Az ilyen típusú műholdas „megzavarás” rendkívül ritka, és felveti a globális internetes infrastruktúra és a katonai megfigyelés közötti összefonódás kérdését

– fogalmaz a portál.