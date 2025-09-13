EU költségvetésköltségvetési tervezetEurópai Unió

Európai Unió: titkos találkozó Bécsben, a leggazdagabb országok tárgyaltak

Közös stratégia kidolgozása céljából tartottak titkos találkozót Bécsben az unió leggazdagabb országai a közelgő uniós költségvetési tárgyalásokra készülve. Egységes álláspont kialakítása volt a cél, amelyhez úgy tűnik, mindenkinek engednie kell.

2025. 09. 13.
Az Európai Unió leggazdagabb országai tartottak titkos találkozót Bécsben, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a közelgő, többéves uniós költségvetési tárgyalásokra. A megbeszélések arra irányulnak, hogy a gazdagabb tagállamok egységes álláspontot alkossanak, különösen a kisebb vagy kohéziós alapokat támogató országokkal folyó tárgyalások előtti előkészületként – számolt be a Világgazdaság.

A források felosztása mentén két csoportra oszlik az Európai Unió/ Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas-Economou

Az Európai Unió tagállamai két csoportra oszlanak 

A 27 tagállam két nagy csoport mentén sorakozik fel. Az egyik a nettó befizetők tábora, mint Svédország vagy Franciaország, vagy Németország, amelyek többet fizetnek be, mint amennyit kapnak a közös költségvetésből. Ők a költségvetés növelése helyett inkább a költségek kordában tartását, a pénzköltés visszafogását preferálják. A másik oldalon Dél- és Kelet-Európa országai állnak, mint Olaszország, Spanyolország vagy Lengyelország, amelyek a nagyobb közösségi kiadásokat támogatják, különösen fejlesztési kohéziós és agrártámogatásokban.

A csoportokon belül is tapasztalható megosztottság, ilyen Franciaország álláspontja is, amely az agrártámogatások kérdésében inkább Lengyelországhoz áll közelebb, sem mint Németországhoz. 

Az országok igyekeznek ezeket a ellentéteket egymás között, a csoportokon belül rendezni a költségvetés méretéről szóló közös álláspont kialakítása érdekében. A mostani bécsi megbeszéléseket a nettó befizetők között az unió két nagyhatalma, Franciaország és Németország vezette, akik döntenek a számokról, a többiek pedig követik az irányvonalukat – számolt be a Politicónak egy uniós diplomata.

A dél-keleti államok is üléseztek

A dél- és kelet-európai államok szakértői csoportját Lengyelország vezeti, mely a legtöbb közösségi forrást kapja jelenleg az unióból. Ezúttal, a magyar kormány és Lengyelország közötti fagyos viszony miatt szeptember elején Málta vezetéséve üléseztek. Az Európai Bizottság azért lobbizik a tagállamoknál, hogy a végső megállapodás során minél közelebb maradjanak az eredeti javaslathoz. Piotr Serafin költségvetési biztos feladata a korábbinál szétaprózottabb blokkok közötti közvetítés, akinek a két csoport mellett a tagállamokkal is tárgyalnia kell – írja a Világgazdaság.

Úgy tűnik tehát, erősek a törésvonalak, mindenkinek engednie kell majd az álláspontjából, de bíztató, hogy a tapasztalatok szerint eddig még mindig sikerül megállapodásra jutni. Mint ismert, az Európai Unió közel 2000 milliárd eurós tervezetet javasolt a következő többéves pénzügyi keretére, a 2028–2034 közötti időszakra. Ez jelentős, több mint 60 százalékos növekedést jelent a korábbi, mintegy 1,2 ezermilliárd eurós 2021–2027-es büdzséhez képest.

Orbán Viktor figyelmeztetett: Az EU következő költségvetése lehet az utolsó

Még hátravan a 2028–35-ös európai uniós költségvetés megalkotásának feladata. Ha sikerül is elfogadni ezt a költségvetést, akkor ez lesz az Európai Unió utolsó hétéves költségvetése – erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök.

 

