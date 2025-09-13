Európai Unió: titkos találkozó Bécsben, a leggazdagabb országok tárgyaltak

Az Európai Unió leggazdagabb országai tartottak titkos találkozót Bécsben, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a közelgő, többéves uniós költségvetési tárgyalásokra. A megbeszélések arra irányulnak, hogy a gazdagabb tagállamok egységes álláspontot alkossanak, különösen a kisebb vagy kohéziós alapokat támogató országokkal folyó tárgyalások előtti előkészületként – számolt be a Világgazdaság.

A források felosztása mentén két csoportra oszlik az Európai Unió/ Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas-Economou

Az Európai Unió tagállamai két csoportra oszlanak

A 27 tagállam két nagy csoport mentén sorakozik fel. Az egyik a nettó befizetők tábora, mint Svédország vagy Franciaország, vagy Németország, amelyek többet fizetnek be, mint amennyit kapnak a közös költségvetésből. Ők a költségvetés növelése helyett inkább a költségek kordában tartását, a pénzköltés visszafogását preferálják. A másik oldalon Dél- és Kelet-Európa országai állnak, mint Olaszország, Spanyolország vagy Lengyelország, amelyek a nagyobb közösségi kiadásokat támogatják, különösen fejlesztési kohéziós és agrártámogatásokban.

A csoportokon belül is tapasztalható megosztottság, ilyen Franciaország álláspontja is, amely az agrártámogatások kérdésében inkább Lengyelországhoz áll közelebb, sem mint Németországhoz.

Az országok igyekeznek ezeket a ellentéteket egymás között, a csoportokon belül rendezni a költségvetés méretéről szóló közös álláspont kialakítása érdekében. A mostani bécsi megbeszéléseket a nettó befizetők között az unió két nagyhatalma, Franciaország és Németország vezette, akik döntenek a számokról, a többiek pedig követik az irányvonalukat – számolt be a Politicónak egy uniós diplomata.

A dél-keleti államok is üléseztek

A dél- és kelet-európai államok szakértői csoportját Lengyelország vezeti, mely a legtöbb közösségi forrást kapja jelenleg az unióból. Ezúttal, a magyar kormány és Lengyelország közötti fagyos viszony miatt szeptember elején Málta vezetéséve üléseztek. Az Európai Bizottság azért lobbizik a tagállamoknál, hogy a végső megállapodás során minél közelebb maradjanak az eredeti javaslathoz. Piotr Serafin költségvetési biztos feladata a korábbinál szétaprózottabb blokkok közötti közvetítés, akinek a két csoport mellett a tagállamokkal is tárgyalnia kell – írja a Világgazdaság.