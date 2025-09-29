Andrij SzibihaOroszországtámadásorosz-ukrán háború

Ukrajna ismét követelőzik

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen, több száz drónt és rakétát bevetve – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap. Az ukrán hatóságok közlése szerint a Kijevet ért támadásban legkevesebb három ember életét vesztette, többen megsérültek, és épületek is kigyulladtak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 3:00
Andrij Szibiha Fotó: YEVHEN KOTENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Andrij Szibiha szerint a támadás rávilágít arra, hogy további büntetőintézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben. „Putyinnak éreznie kell a háború folytatásának veszélyét – személyesen, a hozzá közel állók pénztárcáján, az ország gazdaságán és kormányán keresztül. Ez állíthatja meg ezt az értelmetlen háborút” – írta az X-en.

Ukrán katona készít elő egy támadódrónt indulásra
Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadásokban legkevesebb három ember életét vesztette és mintegy tízen megsérültek. Az áldozatok között egy 12 éves kislány is lehet.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a támadásban egy ötemeletes lakóház megrongálódott, a lehulló drónok roncsai miatt több épület és autó is lángra kapott, valamint tűz ütött ki egy állami szívkórházban is.

A kijevi katonai közigazgatás adatai szerint a támadás helyi idő szerint reggel 7 óra 20 perckor még tartott, korábban hat sérültről számoltak be. Több lakos metróállomásokon keresett menedéket.

A The Kyiv Independent című lap helyi hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország más ukrán városokat is célba vett. Robbanások történtek Zaporizzsjában és Hmelnickijben. Zaporizzsjában egy iskola megrongálódott, egy többemeletes lakóház kigyulladt és négy ember megsérült – közölte Ivan Fedorov, a délkeleti régió kormányzója.

Az ukrán légierő adatai szerint vasárnap hajnalban országszerte légiriadó volt érvényben. 

A szomszédos Lengyelország a délkeleti határ közelében ideiglenes légtérzárat vezetett be, és harci gépeket riasztott válaszul.

 A lengyel hadsereg hangsúlyozta, hogy az intézkedés megelőző jellegű volt, célja a légtér biztonságának garantálása és a lakosság védelme.

Borítókép: Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsalád

A hernyó vallomása

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu