Ukrajna ismét követelőzik

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadásokban legkevesebb három ember életét vesztette és mintegy tízen megsérültek. Az áldozatok között egy 12 éves kislány is lehet.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a támadásban egy ötemeletes lakóház megrongálódott, a lehulló drónok roncsai miatt több épület és autó is lángra kapott, valamint tűz ütött ki egy állami szívkórházban is.