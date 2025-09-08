Andrij SzibihaukrajnaEurópai UnióSzijjártó Péter

Rájöttek az ukránok, hogy rossz az irány

Hamarosan Budapestre érkezik Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szibiha korábban magyar hivatali partnerét, Szijjártó Pétert gyalázta, most viszont tárgyalna vele – mutatott rá Deák Dániel.

2025. 09. 08. 16:10
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
Érdekes ellentmondásra hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Deák Dániel, XXI. Század Intézet vezető elemzője Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel kapcsolatban.

Andrij Szibiha Szijjártó Pétert gyalázta, most tárgyalna vele
Andrij Szibiha Szijjártó Pétert gyalázta, most tárgyalna vele (Fotó: AFP)

A magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a kormány továbbra is a párbeszéd híve, ezért a héten Magyarországra látogat az ukrán diplomácia vezetője

– idézte a szakértő az MTI beszámolóját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az izraeli külügyminiszterrel közös budapesti sajtótájékoztatójáról.

Hogy hogyan lehetne javítani a kapcsolatokon? Hát úgy például, hogy az ukránok visszaadják az összes olyan kisebbségi jogot a magyaroknak, amit elvettek. Ez csakis rajtuk múlik. Hogyha a korrupcióellenes jogszabályt vissza lehetett csinálni egy perc alatt európai nyomásra, akkor a kisebbségi jogokat is vissza lehet adni pont annyi idő alatt

– mondta a sajtótájékoztatón a magyar külügyminiszter, aki szerint „az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása”, és „egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa”.

Ezt nekem egy négyszemközti beszélgetésben az Európai Unió bővítési biztosa el is mondta Koppenhágában, a fejemhez vágta konkrétan, hogy nekik fontosabb volt a korrupció, mint a kisebbségi jogok. Ez a helyzet

– mondta Szijjártó, majd ezután közölte, hogy ezen a héten Budapestre látogat az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha.

Mint arról beszámoltunk, az ukrán diplomácia feje nemrég a közösségi médiában az ukrán gyerekek halálát használta fel arra, hogy nekimenjen magyar kollégájának.

Milyen szemtelenség ezt posztolni egy orosz terrorállam brutális támadása után. Péter, ha az orosz vezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket ma reggel Oroszország megölt, az erkölcsi hanyatlás

– írta.

Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Hasonló válaszlépéseket fogunk tenni

– fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij embere.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

