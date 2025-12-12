Orbán Viktorharcosok klubjaBrüsszel

Orbán Viktor: A NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította Európát

A miniszterelnök jelentkezett a Harcosok Klubjában. Bejegyzésében Orbán Viktor elmondta, hogy a NATO-főtitkára lényegében háborúra szólított fel, mi azonban továbbra is nemet mondunk a háborúra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 13:19
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) év végi üzleti eseményén, a Magyar Vállalkozók Napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
A miniszterelnök a Harcosok Klubja csoportjában jelentkezett. Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy habár Brüsszel és a nyugati vezetők gőzerővel dolgoznak a háború kiterjesztésén, hazánk továbbra is béke mellett áll.

Orbán Viktor szerint egyre rosszabb a helyzet
Orbán Viktor szerint egyre rosszabb a helyzet (Fotó: Anadolu/Serhat Cagdas)

„December elején tért meg Teremtőjéhez Erdélyi Géza református püspök. Ma Rimaszombaton veszünk búcsút tőle. Püspök úr, köszönjük a szolgálatot!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök. Orbán Viktor azonban azt is elárulta, hogy este már itthon lesz és a Mandiner podcast műsorában minden témára kitért majd, amiből „van bőven”. 

„Közben az őrület fokozódik. A NATO főtitkára Berlinben gyakorlatilag háborúba szólította Európát Oroszország ellen. Pont mint Von der Leyen. Mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk. De a veszély egyre nagyobb” – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor egyúttal figyelmeztetett, hogy Brüsszel sem tétlenkedik, hiszen „egész Európát bele akarják tolni a háborúba”, ma pedig döntenek majd róla, hogy a befagyasztott orosz vagyont a háború folytatására kell fordítani. Amit tesznek, az törvénytelen, jogellenes – nyomatékosította Orbán. 

„A szabályok szerint erről csak egyhangúlag lehetne dönteni, de a háborúpártiak a saját szabályaikat is a kukába dobják. Tiltakozunk a döntés ellen, és mindent megteszünk a jogszerű állapot helyreállítása érdekében” – zárta bejegyzését a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) év végi üzleti eseményén, a magyar vállalkozók napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

