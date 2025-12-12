Orbán Viktor: A NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította Európát

A miniszterelnök a Harcosok Klubja csoportjában jelentkezett. Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy habár Brüsszel és a nyugati vezetők gőzerővel dolgoznak a háború kiterjesztésén, hazánk továbbra is béke mellett áll.

Orbán Viktor szerint egyre rosszabb a helyzet (Fotó: Anadolu/Serhat Cagdas)

„December elején tért meg Teremtőjéhez Erdélyi Géza református püspök. Ma Rimaszombaton veszünk búcsút tőle. Püspök úr, köszönjük a szolgálatot!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök. Orbán Viktor azonban azt is elárulta, hogy este már itthon lesz és a Mandiner podcast műsorában minden témára kitért majd, amiből „van bőven”.