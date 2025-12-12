szegedi tudományegyetempszichiátriaipszichiátriai klinikánszegedipáciens

Betegtársára támadt egy ápolt a szegedi pszichiátrián

Őrizetbe vették.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 12. 13:07
illusztráció Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön – erősítette meg a Szegeder.hu információit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.

A megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szerint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

