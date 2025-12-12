Betegtársára támadt egy ápolt a szegedi pszichiátrián

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szerint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.