Betegtársára támadt egy ápolt a szegedi pszichiátrián

Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön – erősítette meg a Szegeder.hu információit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.
Őrizetbe vették.
A megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szerint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.
