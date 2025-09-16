Szijjártó Péter: Az amerikai beruházások tompítják a tragikusan rossz vámmegállapodás hatásait

Beszédében kiemelte, hogy a kilenc országban mintegy tízezer embert foglalkoztató SSG idetelepülése a hetedik amerikai beruházás Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépése óta.

Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy bár az Európai Unió szempontjából „tragikusan rossz” az Egyesült Államokkal nemrég megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait.

Leszögezte, hogy az amerikai vállalatok a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják jelenleg Magyarországon, több mint százezer főnek adva munkát, és a két ország közötti kereskedelmi forgalom is rekordot döntött tavaly, amit idén sikerülhet megismételni.

– Az elmúlt tizenegy év során 145 amerikai vállalat magyarországi beruházásához biztosított támogatást a kormány, amelynek nyomán húszezer új munkahely jött létre Magyarországon – mondta.

Szijjártó Péter ezután a jelenlegi kor súlyos kihívásaira is figyelmeztetett, rámutatva, hogy napjainkban új világgazdasági rend van kialakulóban, az eddigi status quo felborult, s ezzel párhuzamosan az európai versenyképesség drámaian leromlott az elhibázott brüsszeli döntések következtében.

Ezért a magyar kormány fontos feladatának nevezte azt, hogy a gazdaságot a lehető leginkább megóvja ezen rossz döntések hatásaitól, megvédje a kemény munkával elért eredményeket, így például a teljes foglalkoztatást, a növekedő béreket és Európa legalacsonyabb adóit.