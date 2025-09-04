Szijjártó Péter: Erős Izrael-ellenes érzések vannak Európában

„Itt járt nálam Izraelből Josszi Dagan, a Szamáriai Regionális Tanács elnöke” – írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Szijjártó Péter szerint a találkozón a felek egyeztettek az Európában uralkodó Izrael-ellenes hangulatról és Brüsszel felelősségéről.
Áttekintettük a közel-keleti biztonsági helyzetet, és sajnálattal állapítottuk meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen
– írta a miniszter bejegyzésében.
Szijjártó Péter szerint ennek egyik következménye az, hogy Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak.
Mi ezeket továbbra sem fogadjuk el, és az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk
– hangsúlyozta Szijjártó.
A miniszter szerint szó esett a közel-keleti keresztény közösségek helyzetéről is, amely kapcsán egyetértettek a felek abban, hogy a térségben élő ősi keresztény közösségek védelme és biztonságuk garantálása fontos közös feladat.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)