Szijjártó Péter: Erős Izrael-ellenes érzések vannak Európában

„Itt járt nálam Izraelből Josszi Dagan, a Szamáriai Regionális Tanács elnöke” – írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Szijjártó Péter szerint a találkozón a felek egyeztettek az Európában uralkodó Izrael-ellenes hangulatról és Brüsszel felelősségéről.

Szijjártó Péter szerint hazánk továbbra is az Izraellel való barátság építésén dolgozik (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Áttekintettük a közel-keleti biztonsági helyzetet, és sajnálattal állapítottuk meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen

– írta a miniszter bejegyzésében.

Szijjártó Péter szerint ennek egyik következménye az, hogy Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak.

Mi ezeket továbbra sem fogadjuk el, és az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk

– hangsúlyozta Szijjártó.

A miniszter szerint szó esett a közel-keleti keresztény közösségek helyzetéről is, amely kapcsán egyetértettek a felek abban, hogy a térségben élő ősi keresztény közösségek védelme és biztonságuk garantálása fontos közös feladat.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)