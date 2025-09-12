Szijjártó PétergyőrAudiegyüttműködésjövő

Szijjártó Péter: Győr és az Audi sikertörténete újabb mérföldkőhöz érkezik

Győr és az Audi három évtizedes együttműködése folytatódik, ami újabb mérföldkőhöz érkezik az idei év végére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán kiemelte: soha nem dolgoztak az Audiban annyian Győrben, mint amennyien fognak az év végére.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 12. 12:19
Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a vállalat felkészül a következő autóipari korszakra. 

Szijjártó Péter
(Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Jövő év tavaszán megindul az új generációs elektromotorok gyártása, és a vállalat egy nagyszabású, másfél milliárd forintos képzési programot indít a kormány támogatásával, hogy a győri Audi dolgozói felkészülten lépjenek be a teljesen új autóipari korszakba

– fogalmazott.

Szijjártó Péter a jövőről is beszélt

A miniszter kiemelte továbbá az Audi legújabb modelljét is.

Az Audi nagy sikerrel bemutatott legújabb modelljét is komoly győri szerepvállalással fogják gyártani

– összegezte Szijjártó Péter.

Megindult a végső visszaszámlálás, már csak néhány nap és megnyílik a debreceni BMW-gyár és elkezdődik a sorozatgyártás. Erről is írt a közösségi oldalán a miniszter. Hozzátette:

Az iX3 a müncheni nemzetközi autókiállítás abszolút sztárja, már most óriási mennyiségű megrendelést adtak le az új autóra, úgyhogy Debrecenben az első perctől kezdve maximumon pörög majd a fordulatszám. A gyár indulásához minden készen áll: szeptember 26-án kezdünk, és már ma a jövőbeli újabb terveket egyeztetjük.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu