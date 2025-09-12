Szijjártó Péter: Győr és az Audi sikertörténete újabb mérföldkőhöz érkezik

Az iX3 a müncheni nemzetközi autókiállítás abszolút sztárja, már most óriási mennyiségű megrendelést adtak le az új autóra, úgyhogy Debrecenben az első perctől kezdve maximumon pörög majd a fordulatszám. A gyár indulásához minden készen áll: szeptember 26-án kezdünk, és már ma a jövőbeli újabb terveket egyeztetjük.