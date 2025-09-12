A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a vállalat felkészül a következő autóipari korszakra.
Szijjártó Péter: Győr és az Audi sikertörténete újabb mérföldkőhöz érkezik
Győr és az Audi három évtizedes együttműködése folytatódik, ami újabb mérföldkőhöz érkezik az idei év végére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán kiemelte: soha nem dolgoztak az Audiban annyian Győrben, mint amennyien fognak az év végére.
Jövő év tavaszán megindul az új generációs elektromotorok gyártása, és a vállalat egy nagyszabású, másfél milliárd forintos képzési programot indít a kormány támogatásával, hogy a győri Audi dolgozói felkészülten lépjenek be a teljesen új autóipari korszakba
– fogalmazott.
Szijjártó Péter a jövőről is beszélt
A miniszter kiemelte továbbá az Audi legújabb modelljét is.
Az Audi nagy sikerrel bemutatott legújabb modelljét is komoly győri szerepvállalással fogják gyártani
– összegezte Szijjártó Péter.
Megindult a végső visszaszámlálás, már csak néhány nap és megnyílik a debreceni BMW-gyár és elkezdődik a sorozatgyártás. Erről is írt a közösségi oldalán a miniszter. Hozzátette:
Az iX3 a müncheni nemzetközi autókiállítás abszolút sztárja, már most óriási mennyiségű megrendelést adtak le az új autóra, úgyhogy Debrecenben az első perctől kezdve maximumon pörög majd a fordulatszám. A gyár indulásához minden készen áll: szeptember 26-án kezdünk, és már ma a jövőbeli újabb terveket egyeztetjük.
Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
Donald Tusk: Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás
Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagált Tusk.
Marco Rubio: Az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül Bolsonaro elítélését
A brazil külügyminisztérium Rubio megjegyzését olyan fenyegetésnek nevezte, amely „támadja a brazil hatóságokat, és figyelmen kívül hagyja a tényeket”.
A csehek leginkább Andrej Babist szeretnék kormányfőnek
Az ANO mozgalom a választások nagy esélyese, támogatottsága stabilan 31-32 százalék között mozog.
Brüsszel utcáin katonák – a nyugati nagyvárosokban elszabadult az erőszak
Párizsba is beszökött az erőszak.
