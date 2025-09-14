Szijjártó PéterSvédországillegális migráció

Szijjártó Péter: A magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból

„A magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból. Senki sem döntheti el rajtunk kívül, hogy kikkel akarunk együtt élni” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

Munkatársunktól
2025. 09. 14. 16:59
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt a sajtóhírt kommentálta, miszerint Svédországban 280 tinédzser lány ellen folyik eljárás emberölés miatt.

Szijjártó Péter szerint a magyarok eldöntötték, hogy nem kérnek az illegális migrációból
Szijjártó Péter szerint a magyarok eldöntötték, hogy nem kérnek az illegális migrációból  (Forrás: NurPhoto via AFP)

Tíz évvel ezelőtt olyan súlyú döntést hoztunk, amelynek jelentősége mára napról napra világosabb minden magyar számára. Hiába nehezedett ránk hatalmas nyomás, hiába tettek meg mindent az ellenfeleink, a magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból

– hangsúlyozta.

Senki sem döntheti el rajtunk kívül, hogy kikkel akarunk együtt élni, és semmilyen külső hatalom nem erőszakolhat ránk migránsokat

– tette hozzá.

Mi nem akarunk no-go zónákat a nagyvárosainkban, nem akarunk párhuzamos társadalmat, és nem akarjuk idegennek érezni magunkat a saját hazánkban

– folytatta.

Tíz éve szóltunk: ha a migráció kérdésében egy ország egyszer hibázik, annak visszafordíthatatlan következményei lesznek. Ahol a gyenge kormányok gyenge vezetői beengedték a migránsokat, onnan soha többé nem lehet kirakni őket. A következmények pedig beláthatatlanok

– húzta alá. Egy friss jelentés szerint Svédországban 280 tinédzser lány ellen folyik eljárás emberölés miatt. Megdöbbentő részleteket tártak fel a svéd ügyészek a svédországi bűnbandákról. Ennek alapján egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekre, beleértve a bérgyilkosságokat is.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.