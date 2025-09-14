Szijjártó Péter: A magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt a sajtóhírt kommentálta, miszerint Svédországban 280 tinédzser lány ellen folyik eljárás emberölés miatt.

Szijjártó Péter szerint a magyarok eldöntötték, hogy nem kérnek az illegális migrációból (Forrás: NurPhoto via AFP)

Tíz évvel ezelőtt olyan súlyú döntést hoztunk, amelynek jelentősége mára napról napra világosabb minden magyar számára. Hiába nehezedett ránk hatalmas nyomás, hiába tettek meg mindent az ellenfeleink, a magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból

– hangsúlyozta.

Senki sem döntheti el rajtunk kívül, hogy kikkel akarunk együtt élni, és semmilyen külső hatalom nem erőszakolhat ránk migránsokat

– tette hozzá.

Mi nem akarunk no-go zónákat a nagyvárosainkban, nem akarunk párhuzamos társadalmat, és nem akarjuk idegennek érezni magunkat a saját hazánkban

– folytatta.

Tíz éve szóltunk: ha a migráció kérdésében egy ország egyszer hibázik, annak visszafordíthatatlan következményei lesznek. Ahol a gyenge kormányok gyenge vezetői beengedték a migránsokat, onnan soha többé nem lehet kirakni őket. A következmények pedig beláthatatlanok

– húzta alá. Egy friss jelentés szerint Svédországban 280 tinédzser lány ellen folyik eljárás emberölés miatt. Megdöbbentő részleteket tártak fel a svéd ügyészek a svédországi bűnbandákról. Ennek alapján egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekre, beleértve a bérgyilkosságokat is.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)