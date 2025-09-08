Szijjártó Péter: A Közel-Kelet és benne Izrael lakosságának is joga van terrorveszélytől mentesen élni

Illetve arra is kitért, hogy Magyarország az ezeréves keresztény államiságára tekintettel mindig kiemelt figyelmet fordít az üldözött keresztény közösségek helyzetére világszerte, s a kormány a Hungary Helps program keretében a közel-keleti keresztényeknek is jelentős támogatásokat biztosít.

Ennek kapcsán üdvözölte, hogy az izraeli vezetés számára is fontos szempont és prioritás a közel-keleti keresztény közösségek védelme, és kifejtette, hogy ez a következő időszakban is lényeges eleme lesz a két ország közötti együttműködésnek.

Végül pedig elítélte az Izraelben elkövetett hétfő reggeli terrortámadást, együttérzéséről biztosítva az áldozatokat és a zsidó állam lakosságát. Valamint közölte, hogy egyelőre nincsen hír magyar áldozatról, de folyamatos kapcsolatban állnak az izraeli rendőrséggel.

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva ismét egyes európai országok erős Izrael–ellenességét taglalta, ami – mint mondta – a mindennapi életben is érezhető, így nem véletlen az sem például, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott épp Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit.

Elfogadhatatlannak nevezte az erősödő antiszemitizmust, s hangsúlyozta, hogy hazánk zéró toleranciát hirdetett ezzel szemben.

Itt Magyarországon terrorszervezeteket éltetni nem lehet. Itt Magyarországon világos intézkedéseket hoztunk, antiszemita ideológiát népszerűsítő szervezeteket, zenekarokat nem engedünk be ide, utána akármilyen indulatokat is próbálnak velünk szemben gerjeszteni a világ bármely pontján

– jelentette ki.