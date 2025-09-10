Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Szijjártó PéterkőolajFehérororszországtranzitországenergiabiztonság

Szijjártó Péter: Az orosz szállítások leállítása kinyírná a magyar energiaellátás biztonságát

Aki a valóságot semmibe véve arra próbálja erőszakosan rábírni a magyar kormányt, hogy szakadjon le az orosz energiahordozókról, az egész egyszerűen ki akarja nyírni hazánk energiaellátásának biztonságát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Minszkben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 13:14
Szijjártó Péter a magyar-belarusz gazdasági vegyes bizottság ülésén vett részt. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a magyar–belarusz gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, látogatásának oka részben az, hogy a kelet-európai ország kulcsszereplő hazánk energiabiztonságának szempontjából.

Szijjártó Péter a magyar–belarusz gazdasági vegyes bizottság ülésén vett részt Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Aláhúzta, hogy tavaly a magyar kőolajimport 73 százaléka Belarusszián keresztül érkezett, és ennek volumene csaknem ötmillió tonna volt, idén pedig már több mint hárommilió tonna.

Szeretném világossá tenni, hogy enélkül Magyarország kőolajjal történő ellátása fizikailag kizárt. Nem politikailag, nem ideológiailag, hanem fizikailag. […] És szeretném megköszönni Belarusszia kormányának, hogy Belarusszia mindvégig megbízható tranzitország volt, nem akadályozta a szállításokat, nem is szedett le rólunk háborús felárat, magyarul nem emelte fel az európai benchmarkok ötszörösére a tranzitdíjat, ellentétben egy olyan szomszédunkkal, amely az Európai Unió tagja

jegyezte meg.

Üdvözölte, hogy belarusz kollégája arról biztosította, hogy ezután is biztosítani fogják a zavartalan tranzitot Magyarország irányába. Szijjártó Péter ezután a leghatározottabban elutasította azokat az erőszakos törekvéseket, amelyekkel arra próbálják rábírni a magyar kormányt, hogy az ország energiabiztonságát semmibe véve, szakadjon le az orosz energiahordozókról.

Aki nem veszi figyelembe a földrajzi és infrastrukturális valóságot, az egész egyszerűen ki akarja nyírni a magyar energiaellátás biztonságát. Aki nem veszi figyelembe a fizikai, a földrajzi és az infrastrukturális valóságot, az azt akarja, hogy Magyarországot és a magyar gazdaságot ne tudjuk működtetni, ne legyen benzin, ne legyen fűtés, ne legyen meleg víz

sorolta.

„De mi ezt visszautasítjuk. Magyarország biztonságos energiaellátása számunkra szuverenitási kérdés, alapvető nemzeti érdek” szögezte le. Rámutatott, hogy ami működik egy tengerparttal rendelkező országban, az nem működik egy szárazföld által körülvettben. A földrajzot, az infrastruktúrát és a fizikát is figyelembe kell venni akkor, amikor energiaellátásról beszélünk figyelmeztetett.

A miniszter végezetül jó hírnek nevezte a kétoldalú nukleáris együttműködés fejlődését, a testvérvárosi megállapodás aláírását Paks és Osztrovec között.

Megerősítette, hogy Magyarország fogja biztosítani a helyszínt a belarusz futballválogatott két további őszi világbajnoki selejtezőjéhez is Görögország és Dánia ellen, ahogyan biztosította az első vb-selejtezőhöz és a belarusz klubcsapatok nyári mérkőzéseihez is.

Borítókép: Szijjártó Péter a magyar–belarusz gazdasági vegyes bizottság ülésén vett részt (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

