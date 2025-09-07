Julie Rizzitello volt tanárnő New Jersey-ben a Monmouth megyei felsőbíróságon bűnösnek vallotta magát két rendbeli, másodfokú szexuális bántalmazás vádjában.
Tanárnőből szexragadozó – diákjait csábítótta el a 37 éves anya
Botrány New Jersey-ben: diákjait molesztálta a 37 éves angoltanárnő – most börtön vár rá. A tanárnő beismerte, hogy két különböző diákot molesztált a Wall Township középiskolában.
A 37 éves Rizzitello tavaly nyáron, letartóztatása előtt néhány nappal nyújtotta be lemondását az érintett iskolakörzethez.
A rendőrségi vizsgálat szerint 2024 elejétől kezdve legalább három településen követett el különböző szexuális cselekményeket egyik áldozatával.
Rizzitello 11 éven át dolgozott angoltanárként a körzetben – írja a New Jersey 101.5.
A közösségi médiában megjelent bejegyzések szerint házas, és gyermeke is van.
A rendőrségi nyomozás során fény derült arra is, hogy Rizzitello egy másik diákot is szexuálisan bántalmazott.
További Külföld híreink
Raymond Santiagot Rizzitello 2017 novembere és 2018 januárja között többször is molesztálta. A vádirat szerint ezt követően arra próbálta rávenni a tinédzsert, hogy törölje a mobiltelefonjáról a kapcsolatukra utaló üzeneteket.
Rizzitello eredetileg több váddal is szembesült, amelyek mindkét diákkal kapcsolatos bántalmazásokhoz kötődtek. A tervek szerint 2026. január 9-én hirdetnek ítéletet az ügyében, és 10 év börtönbüntetésre számíthat.
A büntetés letöltése után szexuális bűnelkövetőként regisztrálják. Emellett örökre eltiltják minden közhivatali tisztség és közalkalmazotti állás betöltésétől, valamint élete végéig felügyelet alatt marad.
További Külföld híreink
Borítókép: Bilincs illusztráció (Shutterstock)
