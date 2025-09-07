Tanárnőből szexragadozó – diákjait csábítótta el a 37 éves anya

Raymond Santiagot Rizzitello 2017 novembere és 2018 januárja között többször is molesztálta. A vádirat szerint ezt követően arra próbálta rávenni a tinédzsert, hogy törölje a mobiltelefonjáról a kapcsolatukra utaló üzeneteket.

Rizzitello eredetileg több váddal is szembesült, amelyek mindkét diákkal kapcsolatos bántalmazásokhoz kötődtek. A tervek szerint 2026. január 9-én hirdetnek ítéletet az ügyében, és 10 év börtönbüntetésre számíthat.

A büntetés letöltése után szexuális bűnelkövetőként regisztrálják. Emellett örökre eltiltják minden közhivatali tisztség és közalkalmazotti állás betöltésétől, valamint élete végéig felügyelet alatt marad.