Tanárnőből szexragadozó – diákjait csábítótta el a 37 éves anya

Botrány New Jersey-ben: diákjait molesztálta a 37 éves angoltanárnő – most börtön vár rá. A tanárnő beismerte, hogy két különböző diákot molesztált a Wall Township középiskolában.

2025. 09. 07. 6:18
Bilincs illusztráció Forrás: Shutterstock
Julie Rizzitello volt tanárnő New Jersey-ben a Monmouth megyei felsőbíróságon bűnösnek vallotta magát két rendbeli, másodfokú szexuális bántalmazás vádjában.

Diákokat molesztált a tanárnő egy középiskolában (Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas
A 37 éves Rizzitello tavaly nyáron, letartóztatása előtt néhány nappal nyújtotta be lemondását az érintett iskolakörzethez.

A rendőrségi vizsgálat szerint 2024 elejétől kezdve legalább három településen követett el különböző szexuális cselekményeket egyik áldozatával.

Rizzitello 11 éven át dolgozott angoltanárként a körzetben – írja a New Jersey 101.5.

A közösségi médiában megjelent bejegyzések szerint házas, és gyermeke is van.

A rendőrségi nyomozás során fény derült arra is, hogy Rizzitello egy másik diákot is szexuálisan bántalmazott.

Raymond Santiagot Rizzitello 2017 novembere és 2018 januárja között többször is molesztálta. A vádirat szerint ezt követően arra próbálta rávenni a tinédzsert, hogy törölje a mobiltelefonjáról a kapcsolatukra utaló üzeneteket.

Rizzitello eredetileg több váddal is szembesült, amelyek mindkét diákkal kapcsolatos bántalmazásokhoz kötődtek. A tervek szerint 2026. január 9-én hirdetnek ítéletet az ügyében, és 10 év börtönbüntetésre számíthat.

A büntetés letöltése után szexuális bűnelkövetőként regisztrálják. Emellett örökre eltiltják minden közhivatali tisztség és közalkalmazotti állás betöltésétől, valamint élete végéig felügyelet alatt marad.

Borítókép: Bilincs illusztráció (Shutterstock)

