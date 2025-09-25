Terrorfenyegetéssel vádolnak egy texasi férfit

A San Antonió-i rendőrség letartóztatott egy 19 éves férfit, aki egy Facebook-bejegyzéshez fűzött kommentjében fenyegetést fogalmazott meg a Texasi Egyetem San Antonió-i (UTSA) Charlie Kirk emlékére tartott virrasztásának résztvevőivel szemben. A Breitbart szerint terrorfenyegetéssel vádolják a férfit.

A férfit terrorfenyegetéssel vádolják

Fotó: LEONIE ASENDORPF/DPA

A hírek szerint Xaelyn Dunbart terrorfenyegetés vádjával tartóztatták le egy Facebook-bejegyzést követően, amelyben állítólag azt mondta, hogy a szeptember 15-i Charlie Kirkért tartott virrasztáson való részvétel nem lesz sem jó, sem megnyugtató.