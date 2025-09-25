charlie kirkrendőrségterrorizmusvád

Terrorfenyegetéssel vádolnak egy texasi férfit

Letartóztattak egy férfit Texasban, miután egy egyetemi, Charlie Kirk emlékére rendezett virrasztás résztvevőit fenyegette. A férfit terrorfenyegetéssel vádolják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 20:32
Fotó: MARCUS BRANDT Forrás: DPA
A San Antonió-i rendőrség letartóztatott egy 19 éves férfit, aki egy Facebook-bejegyzéshez fűzött kommentjében fenyegetést fogalmazott meg a Texasi Egyetem San Antonió-i (UTSA) Charlie Kirk emlékére tartott virrasztásának résztvevőivel szemben. A Breitbart szerint terrorfenyegetéssel vádolják a férfit.

A férfit terrorfenyegetéssel vádolják
A férfit terrorfenyegetéssel vádolják 
Fotó: LEONIE ASENDORPF/DPA

A hírek szerint Xaelyn Dunbart terrorfenyegetés vádjával tartóztatták le egy Facebook-bejegyzést követően, amelyben állítólag azt mondta, hogy a szeptember 15-i Charlie Kirkért tartott virrasztáson való részvétel nem lesz sem jó, sem megnyugtató.

„Ez szégyenletes, és tenni fogok róla, hogy ez ne legyen sem jó, sem megnyugtató virrasztás, majd meglátják” – írta Dunbar a vallomás szerint. A férfi arra is utalt, hogy egy Ford teherautót fog használni fenyegetésének végrehajtásához.

Majd meglátja, én egyszerűen nem tanácsolnám, hogy megpróbáljanak megállítani egy Ford 250-es dízel teherautót. Mutassák meg, mennyit jelentett nekik Charlie

– áll a férfi vallomásában. A San Antonió-i rendőrség tisztjei nem sokkal ezután ellátogattak Dunbar otthonába. Állítólag ekkor már a férfi azt mondta a tiszteknek, hogy csak buta volt és bohóckodott.

Borítókép: Rendőrök fegyverrel (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

